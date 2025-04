Długotrwałe siedzenie przed komputerem, praca przy sztucznym świetle i (spójrzmy prawdzie w oczy!) fakt, że nie stajemy się coraz młodsze sprzyja pogarszaniu się naszego wzroku. Zapada więc decyzja - okulary. Dla wielu z nas noszenie okularów na co dzień jest niewygodne i niewyobrażalne. Na szczęście jest alternatywa - soczewki kontaktowe. Jeśli więc musisz zacząć wspomagać swój wzrok lub już to robisz, ale chciałabyś zamienić okulary na soczewki radzimy jak wybrać idealne soczewki dla siebie.

Oczywiście nie ma jednej pary soczewek, która byłaby idealna. Coś, co jest do wszystkiego jest do niczego - nie da się połączyć wszystkich możliwości nie generując jednocześnie pewnych wad. Przeczytaj więc jakie są wady i zalety soczewek i wybierz te, które najlepiej do Ciebie pasują.

Soczewki kontaktowe - rodzaje

Najogólniej soczewki dzieli się na miękkie, przeznaczone do długotrwałego noszenia i twarde, zwykle jednodniowe. Które są lepsze? Na jakie parametry powinnyśmy zwrócić uwagę przede wszystkim? Oto odpowiedź:

Soczewki kontaktowe twarde:

Droższe od miękkich

Posiadają dużą trwałość

Są łatwe w pielęgnacji

Proces przyzwyczajania się do noszenia soczewek twardych jest dłuższy, niż w przypadku soczewek miękkich.

Kiedy zalecane są twarde soczewki kontaktowe? Noszenie twardych soczewek kontaktowych jest szczególnie korzystne w schorzeniach typu: astygmatyzm, zespół suchego oka, stożek rogówki oraz przy dużych wadach wzroku i ciężkich schorzeniach okulistycznych.

Soczewki kontaktowe miękkie

Bardziej popularne

Tańsze od soczewek twardych

Proces przyzwyczajania się do soczewek jest szybki i łatwy

Okres noszenia zależy od zawartości wody - im większa, tym krócej można je nosić. W zależności od czasu noszenia soczewki mogą być: roczne, kwartalne, miesięczne, dwutygodniowe, tygodniowe a także dzienne. Inne rodzaje soczewek miękkich do takie, które można nosić przez całą dobę przez np. 7, 14 lub 30 dni i nocy

Kiedy zalecane są miękkie soczewki kontaktowe? Są wprost idealne dla osób aktywnych fizycznie, planującym urlop czy podróże służbowe podczas których nie chcą korzystać z okularów.

Mówiąc o soczewkach nie można pominąć tych zmieniających kolor tęczówki. Znajdziecie je zarówno wśród soczewek korekcyjnych, leczniczych jak i tzw. "zerówek". Istnieją w całej gamie kolorów, zarówno tych naturalnych jak i zupełnie szalonych jak fiolet, czerń czy kolory tęczy.

Soczewki kontaktowe - jak wybrać?

Wybierając soczewki przede wszystkim zastanów się, podczas jakich sytuacji i jak często będziesz ich potrzebować. Swoją decyzję koniecznie skonsultuj z lekarzem specjalistą (często nie trzeba nawet wybierać się do gabinetu - salony okulistyczne zatrudniają własnych dyżurnych specjalistów). Źle dobrane soczewki mogą nie tylko nie pomóc, ale pogorszyć a nawet popsuć zdrowy wzrok.

Prezentujemy kilka najlepszych marek soczewek kontaktowych dostępnych na polskim rynku: