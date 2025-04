Jak rozpoznać objawy syndromu widzenia komputerowego?

Objawy pojawiają się po kilku godzinach spędzonych przed monitorem. Zwykle są to:

Reklama

przesuszenie śluzówki oka,

bóle głowy,

niewyraźne widzenia,

ból szyi i barków.

Dolegliwości te wywołuje zarówno ciepło wydzielane przez komputer jak i emitowane przez niego pole elektrostatyczne. Do tego dochodzi nieprawidłowa pozycja w czasie pracy i złe oświetlenie. To wystarczy, by przesiadywanie przed monitorem zmieniło się w koszmar. Całkiem niepotrzebnie! Bo wystarczy kilka prostych zasad, by uniknąć tych dolegliwości.

Sprawdź: prawidłowa postawa przy komputerze

Jak pokonać syndrom widzenia komputerowego?

Stosuj krople nawilżające

Czyli tzw. sztuczne łzy – do kupienia bez recepty w każdej aptece. Zakraplaj nimi oczy zawsze gdy poczujesz szczypanie. Jeśli regularne stosowanie tego typu preparatu nie przyniesie ulgi, idź do okulisty. Trzeba sprawdzić, czy oczy wydzielają odpowiednią ilość łez i czy ich skład jest właściwy.

Zmniejsz odblask

Jeśli na wyłączonym monitorze widzisz odbicia światła, to znaczy, że jest on źle ustawiony i oczy szybko męczą się, gdy czytasz informacje z ekranu. Zmień więc kąt ustawienia monitora, zasłoń okna lub wyłącz jaskrawe oświetlenie itp.

Patrz jak trzeba

Czasami problemem jest zła technika korzystania z ekranu, m.in. nadmierne wpatrywanie się w niego. Jeśli chcesz oszczędzać oczy, co kilka minut przenoś wzrok na jakiś przedmiot, który jest w oddali. I mrugaj! To nawilża i oczyszcza oczy oraz rozluźnia mięśnie twarzy i czoła.

Patrz w ciemność

2-3 razy dziennie wykonuj takie ćwiczenie: zasłoń oczy środkiem dłoni (tak, by palce skrzyżowały się na czole). Siedź z łokciami opartymi o stół. Poczekaj, aż zobaczysz czerń.

Zadbaj o dietę

Sięgaj po preparaty zawierające np. wyciąg z borówki czernicy, która zmniejsza zmęczenie spowodowane pracą z ekranem.

Reklama

Więcej o o zdrowiu oczu:

9 najczęstszych przyczyn bólu oczu

Co robić, gdy coś wpadnie do oka?

Jak wyczytać chorobę z tęczówki oka?