Zaburzenia widzenia u niemowląt

Warto wiedzieć, że do 3 roku życia niemowlęta mogą być dalekowzroczne – i nie jest żadna nieprawidłowość. Stan taki wynika z tego, że gałka oczna nie jeszcze w pełni rozwinięta i jest zbyt krótka by promienie świetlne mogły się skupić na siatkówce. Wada taka ustępuje z czasem – i w większości przypadków nie wymaga żadnej korekty.

Jeżeli chodzi o badanie wzroku u maluchów, to możliwość taka pojawia się w praktyce po pierwszym pół roku życia niemowlęcia. Warto by rodzice skonsultowali się z okulistą dziecięcym przy najmniejszym podejrzeniu zaburzeń widzenia u swoich dzieci, gdyż wady te nie leczone mogą utrudniać prawidłowy rozwój wzroku.

Na czym polega różnowzroczność i czym grozi?

Różnowzroczność jest to różnica między mocą optyczną obydwu oczu. Jeżeli różnica jest niewielka mózg „nakłada” na siebie obrazy z obydwu oczu. W przeciwnym razie gorzej widzące oko jest „wyłączane” czego osoba chora nie jest świadoma! Z czasem prowadzi to do dalszego osłabienia się gorzej widzącego oka – czyli w praktyce do jego niedowidzenia i prowadzi do zaburzeń widzenia przestrzennego.

Wady wzroku w wieku szkolnym

Po rozpoczęciu nauki w szkole konieczne staje się czytanie tekstów z dalszej odległości, co prowadzi do ujawnienia się wielu wad wzroku. Co więcej, okres dojrzewania sprzyja także powstawaniu wad wzroku – zwłaszcza krótkowzroczności. Ma to związek z nieprawidłowym kształtem gałki ocznej.

Korekcja wady wzroku w tym okresie jest bardzo ważna, gdyż w przeciwnym razie mogą pojawiać się problemy z nauką, a także takie objawy jak ból głowy, bolesność oczu i szybkie męczenie się wzroku. Niestety, związek powyższych z wadą wzroku nie zawsze jest oczywisty. Co więcej, często na trudności napotyka także realizowanie zaleceń lekarza – czyli samo noszenie okularów.

