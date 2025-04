Co lekarz będzie chciał wiedzieć przed operacją?

Podstawowymi informacjami, jakich będzie wymagał lekarz są dane o wszystkich przewlekłych i przebytych chorobach (nie tylko okulistycznych) oraz przyjmowanych na stałe i czasowo lekach. Ponadto bardzo ważna jest też informacja o przebytych chorobach zakaźnych oraz szczepieniach (także przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i tężcowi). Dodatkowo lekarz zleca komplet podstawowych badań moczu i badanie krwi (szczególnie tych z zakresu układu krzepnięcia).

Ile czasu trwa dany zabieg?

Jeżeli nie występują obciążenia w postaci chorób przewlekłych o nieuregulowanym przebiegu (na przykład źle kontrolowana cukrzyca lub nadciśnienie tętnicze), nie ma potrzeby przyjmowania pacjenta do szpitala. Sam czas zabiegu to około 20-30 minut. W niecałą godzinę po nim pacjent może udać się do domu, pamiętając o tym, żeby zapewnić sobie towarzystwo kogoś, kto pomoże mu w transporcie, gdyż odradza się samotne podróżowanie po zabiegu, a już na pewno nie prowadzenia samochodu.

Czy sam zabieg jest bolesny?

Tuż przed zabiegiem do oka podaje się krople znieczulające oko, co minimalizuje jakiekolwiek odczucia podczas samej operacji. Dodatkowo przez cały zabieg, pacjent ma aplikowane leki przeciwbólowe, znieczulające i uspokajające, co niweluje uczucie strachu wywołane samą operacją. Podczas zabiegu pacjent jest świadomy, nie zasypia pod wpływem leków. Cały czas ma kontakt słowny i musi postępować zgodnie ze wskazaniami operatora – patrzeć w odpowiednim kierunku operowanym okiem.

Czy po zabiegu będę widzieć normalnie?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: „Oczywiście, że tak!” Znakomita większość pacjentów po operacji zaćmy deklaruje, że jakość ich widzenia nie tylko powróciła do stanu sprzed choroby, ale także uległa znacznej poprawie, przez co ich życie (dosłownie i w przenośni) nabrało nowych barw. Soczewka oka jest strukturą o bardzo małych wymiarach (jej średnica to około pół centymetra), a jej wymiana na nową może w znaczący sposób zmienić życie na lepsze.

Czy po operacji grożą mi jakieś powikłania?

Podobnie jak w przypadku każdego zabiegu, operacja zaćmy także obciążona jest ryzykiem wystąpienia powikłań. Do najczęstszych należą zakażenia bakteryjne błon oka. Są one skutecznie minimalizowane przez stosowanie maści z antybiotykiem zaraz po zabiegu i przez kilkanaście następnych dni. Innym możliwym powikłaniem jest zmętnienie tylnej części torebki soczewki (tworu, w którym znajduje się soczewka), co powoduje ponowne zaburzenie widzenia. Może się ono pojawić dopiero kilka miesięcy po operacji i jest korygowane w sposób laserowy.

