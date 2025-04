Reklama

Jak troszczyć się o wzrok, aby nie tylko widzieć lepiej, ale także wyglądać młodziej? Lekarze okuliści i optometryści Medicover Optyk mają na to sprawdzone sposoby. Warto je znać, zwłaszcza że podczas 2 lat pandemii kobiety rzadziej odwiedzały okulistów i rzadziej kontrolowały wzrok (w 2020 roku nie było na takiej wizycie blisko 70% Polaków). W porównaniu z ubiegłym rokiem odsetek osób, które odczuwają pogorszenie jakości widzenia, wzrósł obecnie do 55%. Z roku na rok spada też liczba tych, którzy oceniają stan zdrowia swoich oczu jako bardzo dobry: w 2020 r. było to 23%, a teraz jest to zaledwie 18%.* Aż 98% osób po 40. roku życia dostrzega problemy ze wzrokiem, których wcześniej nie odczuwało.**

A Ty, jak oceniasz swój wzrok? Kiedy ostatnio go badałaś i jak się o niego troszczysz? Przeczytaj, co robić, aby jak najlepiej o niego zadbać.

Higiena… przed ekranem i fitness dla oczu

Praca zdalna i większa liczba godzin spędzonych przed ekranami komputerów i smartfonów sprawiła, że jako społeczeństwo widzimy gorzej. Narzekamy na ostrość widzenia, na suchość oczu, na ich zmęczenie. Jeśli nie widzisz ostro z bliska i szybciej męczą Ci się oczy, warto dobrać korekcję do czytania i do komputera. Ale to może nie wystarczyć, abyś poczuła się komfortowo. Jak sobie pomóc? Optometryści Medicover mają kilka rad:

Rób przerwy wzrokowe według zasady 20/20/20, czyli co 20 minut patrz przez 20 sekund na kontrastowy obiekt, oddalony o co najmniej 20 stóp (6 metrów). Możesz spojrzeć na drzewo za oknem, ale równie dobrze może być to zegar na ścianie czy tablica w biurze. Zanim rozpoczniesz pracę, znajdź obiekty, na które będziesz patrzeć w przerwach i ustaw budzik/minutnik lub zainstaluj odpowiednią aplikację, która przypomni Ci o koniecznej przerwie.

według zasady 20/20/20, czyli co 20 minut patrz przez 20 sekund na kontrastowy obiekt, oddalony o co najmniej 20 stóp (6 metrów). Możesz spojrzeć na drzewo za oknem, ale równie dobrze może być to zegar na ścianie czy tablica w biurze. Zanim rozpoczniesz pracę, znajdź obiekty, na które będziesz patrzeć w przerwach i ustaw budzik/minutnik lub zainstaluj odpowiednią aplikację, która przypomni Ci o koniecznej przerwie. Nawilżaj oczy – Mrugaj! Aby o tym pamiętać, przyklej karteczkę na monitorze z takim właśnie napisem. Kiedy wpatrujesz się w ekran monitora, mrugasz kilkakrotnie rzadziej. Przy skupianiu wzroku w bliskiej odległości – nawet o 60%***. To dlatego możesz odczuwać suchość oczu. Mrugnięcia powinny być częste i pełne (warto w ramach ćwiczenia pozaciskać mocno powieki). Jeśli to nie pomoże, dodatkowo stosuj krople nawilżające, najlepiej z kwasem hialuronowym i bez konserwantów. Pij też dużo wody.

Aby o tym pamiętać, przyklej karteczkę na monitorze z takim właśnie napisem. Kiedy wpatrujesz się w ekran monitora, mrugasz kilkakrotnie rzadziej. Przy skupianiu wzroku w bliskiej odległości – nawet o 60%***. To dlatego możesz odczuwać suchość oczu. Mrugnięcia powinny być częste i pełne (warto w ramach ćwiczenia pozaciskać mocno powieki). Jeśli to nie pomoże, dodatkowo stosuj krople nawilżające, najlepiej z kwasem hialuronowym i bez konserwantów. Pij też dużo wody. Unikaj dużych różnic kontrastu – maksymalnie rozjaśniony ekran w ciemnym pomieszczeniu nie jest dobrym pomysłem. Warto zmniejszyć jasność ekranu, a w pokoju zapalić dodatkowo lampkę. Natomiast w jasnym pomieszczeniu zwiększ kontrast ekranu, a czytając książkę, zadbaj o odpowiednie doświetlenie tekstu.

– maksymalnie rozjaśniony ekran w ciemnym pomieszczeniu nie jest dobrym pomysłem. Warto zmniejszyć jasność ekranu, a w pokoju zapalić dodatkowo lampkę. Natomiast w jasnym pomieszczeniu zwiększ kontrast ekranu, a czytając książkę, zadbaj o odpowiednie doświetlenie tekstu. Stwórz sobie prawidłowe warunki pracy , aby nie przemęczać wzroku. Monitor ustaw w odległości 60-70 cm od oczu, bokiem do okna, tak aby na ekranie nie pojawiały się refleksy, a jego górna krawędź była na wysokości Twojego wzroku. Ważna jest też odpowiednia wielkość tekstu – powiększ go, jeśli potrzebujesz.

, aby nie przemęczać wzroku. Monitor ustaw w odległości 60-70 cm od oczu, bokiem do okna, tak aby na ekranie nie pojawiały się refleksy, a jego górna krawędź była na wysokości Twojego wzroku. Ważna jest też odpowiednia wielkość tekstu – powiększ go, jeśli potrzebujesz. Wykonuj codziennie gimnastykę oczu – przerzucaj wzrok z obiektów położonych blisko na dalekie i odwrotnie, aby jak najbardziej usprawnić dynamikę akomodacji (czyli zdolności do wyostrzania obiektów na poszczególnych odległościach). W życiu codziennym częściej patrzymy blisko, a patrząc na ekrany w bliskich odległościach, mamy ograniczoną ruchomość gałek ocznych. Aby je rozruszać, rób oczami obszerne ósemki. Możesz również, nie odrywając wzroku od danego obiektu, starać się nazwać jak najwięcej przedmiotów, które znajdują się w jego otoczeniu – to ćwiczenie poszerza pole widzenia.

Przez żołądek… do oka, by widzieć lepiej

To, co jesz, ma znaczenie dla zdrowia, więc również dla Twojego wzroku. Oto, co powinno często „gościć” na Twoim talerzu, abyś nie tylko czuła się lepiej, ale i lepiej widziała:

Tran, wątróbka, słodkie ziemniaki, marchew, jarmuż, szpinak i dynia . Znajdziesz w nich witaminę A , która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania siatkówki i której niedobór może prowadzić do tak zwanej “kurzej ślepoty”, powodować nadmierną suchość rogówki i spojówki, a to w skrajnych przypadkach może skutkować ślepotą.

. Znajdziesz w nich , która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania siatkówki i której niedobór może prowadzić do tak zwanej “kurzej ślepoty”, powodować nadmierną suchość rogówki i spojówki, a to w skrajnych przypadkach może skutkować ślepotą. Orzechy, papryka i pomidory – by dostarczać sobie witaminę E . Poprawia ona wchłanianie beta-karotenu, jest przeciwutleniaczem i zapobiega uszkodzeniom naczyń krwionośnych, a jej braki mogą powodować zaburzenia widzenia.

– by dostarczać sobie . Poprawia ona wchłanianie beta-karotenu, jest przeciwutleniaczem i zapobiega uszkodzeniom naczyń krwionośnych, a jej braki mogą powodować zaburzenia widzenia. Natka pietruszki, acerola i czarna porzeczka . Mają dużo witaminy C . Jej przeciwutleniające działanie zmniejsza ryzyko wystąpienia zaćmy i wzmacnia naczynia krwionośne, więc chroni np. przed krwotokami podspojówkowymi. Kwas askorbinowy jest też jednym ze składników łez.

. Mają dużo . Jej przeciwutleniające działanie zmniejsza ryzyko wystąpienia zaćmy i wzmacnia naczynia krwionośne, więc chroni np. przed krwotokami podspojówkowymi. Kwas askorbinowy jest też jednym ze składników łez. Produkty mleczne, brokuły, pomidory, jarmuż i awokado – bogate w witaminę B2 , która wspomaga wchłanianie witaminy A, a także B6 i B12 – odpowiedzialne za regulację filmu łzowego i nawilżenie oczu.

– bogate w , która wspomaga wchłanianie witaminy A, a także – odpowiedzialne za regulację filmu łzowego i nawilżenie oczu. Oleje: arachidowy, lniany, z pestek winogron i z łososia. Są w nich kwasy omega-3 i omega-6, które pozytywnie wpływają na warstwę lipidową filmu łzowego, więc pomagają w nawilżeniu oka, ale także znajdują się w siatkówce oka i biorą udział w procesie regeneracji rodopsyny. Zmniejszają też ryzyko wystąpienia zwyrodnienia plamki żółtej.

Oprócz witamin trzeba dostarczać organizmowi minerały. Cynk bierze udział w wytwarzaniu rodopsyny. Jego niedobór może więc negatywnie wpływać na widzenie zmierzchowe. Znajdziesz go w takich produktach, jak: fasola biała, groch, wątróbka i jaja. Selen i mangan pomagają usuwać z organizmu wolne rodniki – jedz orzechy, kukurydzę, pij herbatę. Miedź zmniejsza ilość wolnych rodników i utrzymuje wiązania kolagenowe, wzmacniając naczynia krwionośne. Aby Twój organizm ją dostawał, wybieraj kakao, nasiona słonecznika i pestki dyni.

Niezwykle ważna dla wzroku jest luteina – chroni oczy przed szkodliwym działaniem promieni UV. Jej najlepsze źródła to szpinak, groch, sałata, brokuł i jaja, marchew i czerwona papryka. Odpowiednia dawka luteiny może zmniejszyć ryzyko rozwoju zaćmy nawet o 30% oraz chroni przed AMD, czyli zwyrodnieniem plamki żółtej.

Niedobór witamin i minerałów możesz również uzupełniać supelmentami. Ważne, aby kupować je z wiarygodnych źródeł. Na medistore.com.pl można kupić suplementy diety Medicover Vital opracowane przez farmaceutów. Zawierają one odpowiednio dobrane witaminy, minerały i wyciągi z roślin, co zapewnia synergię działania. Zgodność zawartości preparatów z deklarowanym składem i brak zanieczyszczeń są sprawdzane przez niezależne laboratorium i gwarantowane certyfikatami ISO.

Okulary, które odejmują lat

To nie żart ani błąd w nagłówku. Nie chodzi też o fason oprawek – chociaż możesz dobrać takie, w których będziesz wyglądać młodziej niż w innych, i warto o tym pamiętać, gdy jesteś u optyka. Nie chodzi też o okulary przeciwsłoneczne z filtrami UVA, UVB i UVC. Jeśli nosiłaś i nosisz takie okulary nie tylko latem, ale także zimą, kiedy jesteś narażona na odbicia promieni słonecznych od śniegu – świetnie! Chronisz oczy i skórę wokół nich. Rzadziej je mrużysz, więc skóra pokryje się zmarszczkami trochę później – okulary przeciwsłoneczne sprzyjają zachowaniu młodego wyglądu. Są jednak takie okulary, które odejmą Ci lat od razu, gdy tylko je założysz. Jak to możliwe?

Wiek można ocenić nie tylko po zmarszczkach. Zwykle w okolicach 40. zaczynamy gorzej widzieć z bliska. Gdy chcemy przeczytać drobny druk, oddalamy wtedy od oczu – na odległość rąk – książkę, smartfon, opakowanie produktu w sklepie lub dokumenty podczas pracy w biurze. W tym samym celu zdejmujemy okulary do dali (ponieważ z bliska nie widzimy już przez nie wyraźnie) i, ewentualnie, zmieniamy je na okulary do czytania.

Właśnie te 3 charakterystyczne zachowania:

czytanie na odległość wyciągniętych rąk (a czasem większą), zwane „syndromem długich rąk” zsuwanie okularów na czoło albo na czubek nosa i czytanie z bliska bez nich, zmienianie okularów, tzn. zakładanie do czytania drugich okularów – do bliży,

wskazują na to, że prawdopodobnie jesteś już po czterdziestce… Nawet jeśli masz figurę dwudziestolatki i poddajesz się zabiegom medycyny estetycznej…

Presbiopia, czyli starczowzroczność

Po 40. roku życia oko traci dawną zdolność akomodacji. Polega ona na tym, że soczewka zmienia swój kształt i dopasowuje się w zależności od tego, czy patrzysz na przedmioty, które są bliżej, czy też w dal. Gdy patrzysz na coś, co masz „pod nosem”, soczewka staje się bardziej wypukła, a Ty widzisz ostro. Gdy natomiast patrzysz w dal, soczewka jest bardziej płaska. Z wiekiem staje się ona mniej elastyczna i oko nie może już dostosować ostrości do przedmiotów, które znajdują się blisko. Zmniejsza to komfort przy wykonywaniu codziennych: trudniej jest nawlec igłę, przeczytać SMS-a, gazetę, pismo urzędowe. Oczywiście, ta granica 40 lat jest umowna. Może być tak, że presbiopia pojawia się około 50., a może być tak, że wcześniej, nawet około 35 roku życia. Ale pojawi się na pewno – a wraz z nią 3 wspomniane wyżej zachowania, po których można poznać, że wkraczasz w średni wiek. Istnieje jednak bardzo prosty sposób, aby przeciwstawiać się presbiopii i … „zatuszować” ile masz naprawdę lat:

Okulary z soczewkami progresywnymi

Okulary ze szkłami progresywnymi, inaczej okulary progresywne, będą idealne, jeśli masz problemy zarówno z postrzeganiem z daleka, jak i z bliska, ponieważ pozwalają doskonale widzieć na każdą odległość. Jeśli nosisz okulary progresywne, nie są Ci potrzebne 2 pary okularów: do dali i do bliży, nie musisz też wyciągać ręki na całą długość, gdy chcesz przeczytać drobny druk. Zyskujesz dwa w jednym: Ty lepiej widzisz, a inni widzą Cię – młodszą.

Okulary progresywne są wyposażone w specjalne soczewki, wykonane w najnowszej technologii i bardzo precyzyjnie, które zawierają w sobie obszary o różnej mocy: w górnej części moce do dali, a w dolnej – do bliży. Między nimi znajduje się strefa progresji z płynnie zmieniającą się mocą, co zapewnia ostre widzenie na odległości pośrednie. Takie okulary zawsze wykonuje się na zamówienie, więc uwzględniają one stopień korekcji, budowę anatomiczną i zachowania ruchowe osoby, która będzie nosiła. Są idealnie dopasowane.

Jeśli zbliżasz się do 40. lub ją przekroczyłaś, badania wzroku powinnaś wykonywać raz na dwa lata lub częściej, gdy zaleci tak specjalista. Możesz zacząć od badania u optometrysty, aby sprawdzić stan swojej wady wzroku i przekonać się, czy prezbiopia już Cię dotyczy. A jeśli myślisz, że tak jest – żeby jej przeciwdziałać właśnie za pomocą okularów progresywnych. Sprawią one, że Twój układ wzrokowy będzie funkcjonował tak, jakby jej nie było.

Artykuł powstał z udziałem Medicover