Badania wzroku



Pogorszenie się wzroku na starość nie musi być normą – może oznaczać chorobę, taką jak zaćma, jaskra, AMD czy choroby siatkówki. Regularne badanie wzroku to najlepsza profilaktyka chorób oczu. Badanie okulistyczne jest bezbolesne i nie grozi żadnymi powikłaniami. Można je wykonać we wszystkich placówkach, które mają umowę z NFZ.

Zaćma



Początkowo zaćma powoduje rozmycie widzenia. Zaćma, inaczej katarakta, polega na stopniowym zmniejszaniu przejrzystości soczewki oka. Z wiekiem soczewka mętnieje w naturalny sposób, ale przy zaćmie następuje to szybciej i w nadmierny sposób. Choroba może rozwinąć się szybko i powodować różne dolegliwości.

Jaskra



Jaskra to bardzo poważna choroba oczu. Jest nieodwracalna i – nieleczona – powoli odbiera wzrok. Jaskra często pozostaje bezobjawowa, co utrudnia leczenie. Jak zapobiegać tej groźnej chorobie oczu? Jakie badania i dobre nawyki są niezbędne w profilaktyce jaskry?

Niedosłuch



Jeśli coraz częściej zdarza ci się pogłośnić telewizor lub radio, a rozmówców prosić o powtórzenie tego, co przed chwilą powiedzieli, może to być niedosłuch przewodzeniowy. Lecząc niedosłuch odpowiednio wcześnie, masz szansę na uniknięcie nieprzyjemnych objawów. Pierwszym krokiem na drodze do leczenia niedosłuchu powinno być badanie słuchu.

Aparat słuchowy



Aparat słuchowy – jest potrzebny wtedy, gdy problemy ze słuchem stają się na tyle uciążliwe, że uniemożliwiają lub znacząco utrudniają codzienne funkcjonowanie. Problemy ze słuchem najlepiej oceni lekarz – i podczas badania audiologicznego oceni, czy potrzebny będzie aparat słuchowy. Daj sobie czas, by przyzwyczaić się do aparatu, bo może on poprawić jakość twojego życia.

Implanty ślimakowe



Implant ślimakowy, złożony z wewnętrznej i zewnętrznej części, instaluje się w uchu podczas zabiegu operacyjnego. Implanty ślimakowe są przeznaczone dla osób, które nagle straciły słuch lub z ciężkim niedosłuchem, przy którym aparat słuchowy nie jest rozwiązaniem. Dowiedz się więcej o kosztach zabiegu i czasie rehabilitacji.

