Gdy chcesz zrobić precyzyjne zdjęcie, poruszasz obiektywem, by dostroić ostrość. Podobnie działa twój wzrok. Byś mogła wyraźnie coś zobaczyć, dostrajają się soczewki – elastyczne, przezroczyste dyski znajdujące się w przedniej części oczu (patrz też lekcja anatomii). Niestety, czasem w wyniku wady wrodzonej, urazu oka, choroby (np. cukrzycy), bardzo dużej krótkowzroczności, niektórych leków (np. sterydów) czy po prostu w wyniku starzenia się soczewki mętnieją. W efekcie widziany przez ciebie obraz staje się niewyraźny, zamglony albo podwojony. W końcu całkowicie zanika, a źrenica robi się biała. Taki stan określa się jako zaćmę (inne nazwy to bielmo, katarakta).

Pora na wizytę u okulisty

Przed czterdziestką warto chodzić na badania kontrolne co 3–5 lat, a po czterdziestce – co roku. To częstotliwość dla osób, które ze wzrokiem nie mają żadnych problemów. Początki zaćmy okulista może stwierdzić nawet podczas zwykłego badania, poprzedzonego wpuszczeniem kropli rozszerzających źrenice.

Kuracja zależy od rozwoju choroby

Jeśli lekarz stwierdzi, że zaćma jest dopiero we wstępnej fazie, dobierze ci poprawiające ostrość widzenia okulary i przepisze ograniczające mętnienie soczewki krople do oczu. Zaleci też zażywanie suplementów z witaminami, luteiną i zeaksantyną (pomagają w regeneracji oczu). Powinnaś jednak wiedzieć, że kuracja taka nie zastopuje choroby, a jedynie spowolni jej rozwój. W przyszłości widzenie może się pogorszyć na tyle, że zacznie ci utrudniać normalne funkcjonowanie. Ale nie jesteś skazana na życie w ciemności! Zaćmę można zoperować – i jak na razie to jedyna skuteczna metoda leczenia.

Operacja przeprowadzana jest zwykle w znieczuleniu miejscowym (dożylnie podaje się tylko środki uspokajające). Cała procedura trwa około godziny.

W tym czasie lekarz najpierw rozbija mętną soczewkę ultradźwiękami lub strumieniem płynu. Potem odsysa niepotrzebne fragmenty i wszczepia sztuczną soczewkę. Po kilku godzinach możesz wracać już do domu.