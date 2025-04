Akomodacja a konwergencja

Konwergencja jest zjawiskiem polegającym na donosowym ruchu gałek ocznych przy patrzeniu na obiekty ustawione blisko oczu. Dzieje się to dzięki skurczowi mięśni prostych przyśrodkowych oczu, unerwionych przez nerw okoruchowy.

Akomodacja to zdolność przystosowania się oka do dobrego widzenia z różnych odległości (na przemian małych i dużych). Zjawisko to polega na zmianie krzywizny soczewki dzięki działaniu mięśnia rzęskowego, co w konsekwencji prowadzi do zmiany jej zdolności skupiającej.

Polecamy: Na czym polega zez ukryty?

Reklama

Jakie są typy zeza akomodacyjnego?

Można wyróżnić trzy typy zeza związanego z akomodacją. Pierwszy to zez akomodacyjny typowy, który przebiega z prawidłowym stosunkiem akomodacji i konwergencji. Chorzy nie zezują w okularach przy patrzeniu w dal, ani z bliska. Zez ujawnia się przy patrzeniu bez okularów.

Innym typem jest zez akomodacyjny atypowy, w którym dochodzi do nieprawidłowej współzależności akomodacji i konwergencji. Zez ten dotyczy dzieci z niskiego stopnia nadwzrocznością, po wyrównaniu której uzyskuje się równoległe ustawienie oczu przy patrzeniu w dal. Zez występuje podczas patrzenia z bliska mimo okularów. W tym typie zeza częściej występuje niedowidzenie i zaburzenia widzenia obuocznego.

W przypadku zeza częściowo akomodacyjnego okulary w znacznym stopniu zmniejszają kąt zeza, ale mimo to pozostaje wyraźne odchylenie. Odchylenie to może być stałe, niezależnie od patrzenia w dal i z bliska lub zwiększać się podczas patrzenia z bliska.

Reklama

Jak leczyć zez akomodacyjny?

Pierwszym krokiem w leczeniu tego schorzenia powinno być zmniejszenie nadmiernej akomodacji przez odpowiednie okulary z pełną korekcja nadwzroczności. W przypadkach zeza atypowego – gdy ujawnia się on podczas patrzenia z bliska, należy zastosować szkła dwuogniskowe z silniejszą korekcją z bliska. Jeśli wystąpi niedowidzenie stosuje się leczenie poprzez zasłanianie oka prowadzącego.

W niektórych przypadkach stosuje się również leki napinające akomodację (np. Pilokarpinę) oraz ćwiczenia ortoptyczne akomodacji, konwergencji i fuzji.

Zobacz też: Czy oczopląs jest chorobą?