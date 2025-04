Na pytanie odpowiada specjalista chorób oczu Małgorzata Wojnarowska

Powinna Pani zgłosić się do okulisty. Dolegliwości mogą być nie tylko skutkiem przemęczenia, lecz także objawem choroby, np. zespołu suchego oka. Odwlekanie badania opóźnia wykrycie choroby i rozpoczęcie leczenia. Może to mieć w przyszłości poważne skutki. Poza tym nie należy stosować jakichkolwiek kropli do oczu bez konsultacji z lekarzem. Niektóre preparaty nawet te dostępne bez recepty mogą mieć działania uboczne.