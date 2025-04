Jaką funkcję pełni źrenica?

Źrenica to drobne czarne kółko okalane przez kolorową tęczówkę. Wydaje się być pusta w środku i nie pełnić żadnej funkcji – nic bardziej mylnego. To właśnie ona w całości jest odpowiedzialna za widzenie, gdyż przez nią wpadają promienie świetlne, które po przetworzeniu przez komórki siatkówki trafiają do naszego mózgu i tworzą konkretny, widziany przez nas obraz. W zależności od warunków świetlnych, źrenica kurczy się i rozszerza.

Co zwęża i rozszerza źrenicę?

Ściśle rzecz ujmując – źrenica sama w sobie nie ma zdolności do zwężania się bądź rozszerzania. Robi to za nią bardzo dobrze umięśniona i unaczyniona tęczówka, czyli kolorowy pierścień wokół czarnego pola źrenicy. Podstawowym bodźcem, który powoduje zmianę rozmiarów źrenicy jest światło. W momencie kiedy jest go dużo, źrenica musi skurczyć się, by zmniejszyć jego ilość napływającą do siatkówki. Nie chodzi o to, aby zobaczyć wtedy jak najmniej, ale by nie uszkodzić światłoczułych komórek oka – za duża ilość światła mogłaby je zniszczyć lub sprawić, że powstały obraz byłby niewyraźny. W momencie, gdy przebywamy w niepełnym świetlne lub w półmroku, źrenica rozszerza się, by wychwycić jak najwięcej świetlnych promieni i dać jak najwyraźniejszy obraz.

Jak leki i narkotyki wpływają na źrenicę?

Najprostszym testem na obecność narkotyków w organizmie jest obserwacja źrenicy. W przypadku zażycia morfiny lub heroiny, źrenice są nienaturalnie zwężone, nawet w zaciemnionym pomieszczeniu. Natomiast w przypadku zażycia marihuany, amfetaminy lub kokainy – źrenice są rozszerzone i nie zwężają się (lub robią to bardzo nieznacznie) po skierowaniu na nie strumienia światła.

Często podczas badania okulistycznego podaje się krople do worka spojówkowego w celu rozszerzenia źrenicy, by zwiększyć badany obszar oka. Po takim badaniu może towarzyszyć lekkie otumanienie, a widziany obraz może być zniekształcony ze względu na źrenice, które jeszcze przez jakiś czas nie będą prawidłowo reagować na światło.

Psychologia źrenicy

Psychologowie także mają swoje teorie na temat rozmiaru źrenic. Bardzo często nastrój koreluje ze zmianą ich średnicy – w momencie spokoju i zadowolenia, źrenice powiększają się, natomiast przy zdenerwowaniu, niepokoju i smutku, źrenice nienaturalnie się kurczą. Zjawisko to można tłumaczyć wyrzutem hormonów – endorfin (hormonów szczęścia) lub w drugim przypadku – adrenaliny (hormonu walki i ucieczki). Ponadto psychologowie zwracają też uwagę na pewną zależność – jeśli patrzymy na osobę lub przedmiot, który bardzo chcemy mieć, źrenice nieświadomie rozszerzają się.