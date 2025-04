Chyba w każdym domu istnieje miejsce, gdzie przechowujemy niezbędny zestaw preparatów na wypadek różnych dolegliwości jakie mogą nam się przydarzyć, które nie wymagają specjalistycznych konsultacji i wizyty u lekarza. Dlaczego do rozmaitych farmaceutyków i ziółek nie dodać naturalnych olejków eterycznych?

One także doskonale radzą sobie z wieloma problemami zdrowotnymi, mogą je całkowicie zniwelować lub wspomagać proces leczenia innymi środkami. Jakże często zdarzają się nam bóle głowy, mięśni, napięcia nerwowe, stany przemęczenia, przeziębienie, katar czy kaszel. Na te wszystkie, powszechne dolegliwości pomogą samodzielnie przygotowywane mieszanki olejków eterycznych. Zatem zanim sięgniemy po tabletkę przeciwbólową lub inne środki chemiczne może warto skorzystać z bogatej oferty zabiegów aromaterapeutycznych?

Pollena-Aroma proponuje domowy zestaw olejków eterycznych Dr Beta® Aromatherapy Oils. Do zestawu należą olejki: pomarańczowy, eukaliptusowy, geraniowy, goździkowy z pąków, jałowcowy, lawendowy, mięty pieprzowej, rozmarynowy, sosnowy i tymiankowy. Kiedy w domu są dzieci warto zaopatrzyć się też w olejek rumianku rzymskiego.

W naszej pachnącej, domowej apteczce nie powinno zabraknąć innych akcesoriów potrzebnych do zabiegów aromaterapeutycznych takich jak kominek aromaterapeutyczny, miseczki do inhalacji, paski bibuły oraz około stu mililitrów oleju roślinnego, najlepiej nierafinowanego, lub specjalnego, wykorzystywanego w aromaterapii.

W warunkach domowych możemy używać kominka aromaterapeutycznego. Do miseczki z wodą dodajemy, w zależności od wielkości pomieszczenia, do piętnastu kropli mieszanki olejków eterycznych. W domu, doskonale sprawdza się także automasaż i kąpiele aromaterapeutyczne. Do masażu wykorzystujemy naturalne, bezwonne oleje roślinne, przygotowując mieszankę złożoną z olejków eterycznych rozpuszczonych w około pięćdziesięciu mililitrach oleju roślinnego. Zaleca się, aby do takiej ilości oleju-nośnika dodać piętnaście do trzydziestu kropli mieszaniny olejków. Roztwory do masażu przechowujemy w ciemnych, szczelnie zamkniętych butelkach, w chłodnym miejscu. Na jeden masaż zużywa się średnio łyżkę stołową roztworu. Przed każdym użyciem mieszaninę należy wstrząsnąć. Aby przygotować kąpiel aromaterapeutyczną, do wanny z ciepłą wodą dodajemy od dziesięciu do piętnastu kropli mieszaniny olejków. Kąpiel powinna trwać od piętnastu do trzydziestu minut. Należy pamiętać by nie łączyć jej z myciem ciała.

Przy przeziębieniu, grypie i infekcjach kataralnych warto zastosować do masażu, kąpieli i w kominku aromaterapeutycznym mieszankę olejków, w skład, której wejdą: cztery krople olejku eukaliptusowego, trzy krople olejku lawendowego i po jednej kropli olejków mięty pieprzowej, rozmarynowego i goździkowego z pąków. Dzieciom przy kaszlu możemy przygotować w kominku specjalną miksturę do wąchania, złożoną z olejków: lawendowego (dwie krople), rumianku rzymskiego (dwie krople) i sosnowego (jedna kropla).

Na bóle głowy różnego pochodzenia pomoże mikstura do masażu skroni karku i ramion. W miksturze znajdą się trzy krople olejku lawendowego, po dwie krople olejku geraniowego, mięty pieprzowej i goździkowego z pąków oraz jedna kropla olejku eukaliptusowego. Olejki te możemy dodać również do kominka aromaterapeutycznego. Bóle reumatyczne i artretyczne pokona kąpiel z dodatkiem czterech kropli olejku jałowcowego, trzech kropli olejku eukaliptusowego, dwóch kropli olejku goździkowego z pąków oraz jednej kropli olejku tymiankowego. Możemy także w oparciu o te olejki przygotować miksturę do masażu bolących miejsc. Przy bólach mięśniowych warto do masażu i kąpieli zastosować mieszankę złożoną z czterech kropli olejku lawendowego, dwóch kropli eukaliptusowego i rozmarynowego i jednej kropli olejku mięty pieprzowej i jałowcowego.

Na kłopoty z zasypianiem Dr Beta® poleca masaż pleców lub wieczorną kąpiel, przygotowaną w oparciu o miksturę z pięciu kropli olejku lawendowego, trzech kropli jałowcowego i jednej kropli pomarańczowego i tymiankowego. Możemy też skropić pasek bibuły wymienionymi olejkami i położyć przy łóżku. Dla dzieci, cierpiących na bezsenność, przygotujmy mieszankę z jednej kropli olejku rumianku rzymskiego i geraniowego. Olejki należy wlać do miseczki z ciepłą wodą lub skropić nią pasek bibuły i pozostawić przy łóżku dziecka.

Kiedy na skutek przepracowania nie możemy uwolnić się od stresu, dodajmy do kominka cztery krople olejku lawendowego, trzy krople pomarańczowego, dwie krople geraniowego i jedną kroplę olejku rozmarynowego. Stres, któremu towarzyszy apatia uleczy mikstura w skład, której wejdą cztery krople olejku pomarańczowego, dwie krople rozmarynowego i mięty pieprzowej oraz po jednej kropli olejku sosnowego i tymiankowego. Jeśli natomiast narzekamy na zmęczenie umysłowe i brak koncentracji zastosujmy w kominku miksturę złożoną z pięciu kropli olejku rozmarynowego, dwóch kropli lawendowego i geraniowego oraz jednej kropli mięty pieprzowej.

W naszej pachnącej apteczce warto jest mieć także gotowe mieszaniny olejków z serii Dr Beta®. Vapomixy, bo tak nazywają się te mieszanki, stosowane są przede wszystkim do odparowywania w kominkach aromaterapeutycznych, ale mogą być też używane do masażu i kąpieli. Do szczególnie przydatnych w domu zaliczyć możemy Vapomix® na zmęczenie E-7, Vapomix® na ból głowy H-7, Vapomix® na katar F-8, Vapomix® na sen I-1, Vapomix® dla dzieci CH-4, Vapomix® na stres R-6, a także specjalny Vapomix® na komary Z-3.

W poradnikach poświęconych aromaterapii znajdziemy wiele dodatkowych przepisów na mikstury, które sporządzone samodzielnie, mogą pomóc w różnych dolegliwościach i ulżyć naszemu cierpieniu. Pamiętajmy jednak, aby jeśli zajdzie taka potrzeba, nie rezygnować z wizyty u specjalisty, czy leczenia farmakologicznego. Możemy także zasięgnąć profesjonalnej porady aromaterapeuty, który dobierze najkorzystniejsze dla nas olejki eteryczne i wskaże sposoby przygotowania i stosowania mieszanek. Na pewno jednak, posiadanie w domu pachnącej cudownymi aromatami apteczki, a tym samym używanie zawartych w niej olejków, w wielu sytuacjach może ochronić nas przed bólem, ułatwi zasypianie i pomoże pokonać stres.

Uwaga: nigdy nie należy stosować nierozcieńczonych olejków eterycznych bezpośrednio na skórę!

źródło: Materiały prasowe Dr Beta