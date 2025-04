10 września – Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

Ponad 150 lat temu – 24 czerwca 1859 roku – młody szwajcarski biznesmen, Henry Dunant, przerażony ogromem cierpienia, którego doznali żołnierze walczący w bitwie pod Solferino podczas wojny francusko-austriackiej, poświęcił swój czas i pieniądze, by pomóc rannym i umierającym. Aktywizował przy tym miejscową ludność, by również włączyli się w ratowanie wojskowych. To wydarzenie sprawiło, że Henry zapragnął powołać międzynarodową organizację niosącą pomoc rannym żołnierzom. W efekcie stał się założycielem Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża – organizacji, która obecnie jest częścią większego ruchu mającego na celu niesienie ulgi ludziom w cierpieniu i ochronę życia oraz zdrowia.

Niezależnie od tego, czy włączamy się w pracę organizacji niosących pomoc, czy wolimy działać na własną rękę, powinniśmy wiedzieć, jak udzielać pierwszej pomocy potrzebującym i poszkodowanym. Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, przypadający w tym roku na 10 września, ma na celu zwrócenie uwagi na to, jak ważna jest wiedza dotycząca odpowiednich zachowań w sytuacji – na przykład – zatrzymania krążenia, zakrztuszenia czy zadławienia. Czy wiesz, co wtedy robić?

Pamiętajmy, że nieudzielenie pomocy potrzebującemu grozi nawet karą pozbawienia wolności. Każda pomoc się liczy, aby uratować życie. I chociaż sytuacja, która wymaga od nas szybkiego udzielenia pomocy, może być paraliżująco stresująca, należy opanować strach, wyciszyć emocje i przystąpić do działania.

Jak działa defibrylator AED?

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłych

Co robić przy zadławieniu lub zachłyśnięciu?

Jak udzielić pierwszej pomocy?



Sprawdź bezpieczeństwo otoczenia. Wezwij pomoc. Nie czekaj – działaj! Sprawdź funkcje życiowe poszkodowanego. Odchyl głowę. Rozpocznij reanimację: 30 uciśnięć klatki na 2 wdechy. Ułóż poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.

