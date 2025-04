Burza zaskoczyła cię w górach? O tych zasadach mogłeś nie słyszeć, a ratują życie

Burza w górach potrafi zaskoczyć. Ratownicy górscy przypominają, co wtedy robić. A nie wystarczy unikać stania pod drzewem, o czym wiedzą nawet przedszkolaki. To jednak za mało, żeby czuć się bezpiecznie. Co jeszcze należy robić, a czego unikać, gdy w górach dojdzie do załamania pogody, a ucieczka jest już niemożliwa?