Piękna, słoneczna pogoda. Myślisz o urlopie, planujesz wakacyjny wyjazd. Cieszysz się z upragnionego odpoczynku. Chcesz zwiedzić tyle nowych miejsc! Nagle przytrafia ci się choroba. Czujesz osłabienie, coś cię boli, musisz zostać w domu. Jak szybko rozpoznać, co ci dolega? Jak pokonać chorobę? Jakich zasad przestrzegać, by uniknąć zakażeń i infekcji?

Zapalenie spojówek



Infekcja rozwija się na skutek alergii lub gdy do oka dostaną się chorobotwórcze drobnoustroje (np. na skutek potarcia oczu nieumytymi dłońmi).

Do objawów zapalenia spojówek zaliczamy zaczerwienienie, swędzenie, pieczenie i łzawienie oczu. Dodatkowym bodźcem drażniącym jest kurz, dym i ostre światło słoneczne.

Możemy sobie pomóc, stosując krople – nie dłużej jednak niż 3 dni. Jeśli po upływie tego czasu dolegliwość nie mija, warto udać się do lekarza, by właściwie zadbać o wzrok.

Alergia wziewna



Masz podrażnione, zaczerwienione oczy, które swędzą i łzawią? Dokucza Ci nagły katar, kaszel i kichanie? To zapewne alergia! Wśród dorosłych, najpopularniejszym typem alergii jest wziewna, wywołana przez pyłki drzew, krzewów i traw.

Planując urlop, warto sprawdzić, czy uczulające nas rośliny nie są w okresie pylenia. Na przełomie lutego i marca kwitnie olcha, w kwietniu mogą nam dokuczać pyłki brzozy i leszczyny, a w maju – trawa. Wraz z początkiem lata zakwitają zboża. Od końca lipca do początku września w powietrzu unosi się bylica.

Jak się chronić? Unikaj spacerów po łąkach, pracując w ogrodzie osłoń maseczką nos i usta, a po powrocie do domu opłucz twarz i wytrzep lub wypierz ubranie. Mieszkanie wietrz wieczorami (najlepiej po deszczu), a otwierając okno w ciągu dnia – osłoń je firanką, by pyłki roślin nie dostały się do pokoju. By usunąć wydzielinę zalegającą w nosie i odpowiednio nawilżyć śluzówkę, sięgnij po dostępne na rynku preparaty w aerozolu, sprayu lub żelu.

Jeśli objawy alergii dokuczają ci co roku, udaj się z wizytą do lekarza. Sprawna diagnoza jest niezwykle ważna. Z pozoru błahy katar sienny może prowadzić do rozwoju astmy oskrzelowej, której można w porę zapobiec, podając odpowiednie leki.

Zapalenie ucha



Może się nam przytrafić, jeśli w wietrzny dzień wychodzimy na dwór bez okrycia głowy, narażając ją na zaziębienie. Także morskie kąpiele (słona woda) i wizyty na basenie (woda chlorowana) mogą przyczynić się do stanu zapalnego. Woskowina zalegająca w uchu ulegnie rozpulchnieniu, a tym samym osłabi się naturalna bariera, chroniąca uszy przed zakażeniem.

Infekcja może objąć zewnętrzny przewód słuchowy lub ucho środkowe. Gdy wystąpi niedrożność trąbki słuchowej (sygnalizuje ją uczucie zatkania ucha, pogorszenie słyszenia) warto sięgnąć po… krople do nosa i zakroplić nos w celu jej odetkania!

Po czym poznać, że to już zapalenie ucha? Oprócz silnego, pulsującego bólu ucha, podczas zapalenia będziemy odczuwać ból głowy, osłabienie słuchu, a nawet nudności. Chorobę leczy się poprzez podanie leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych oraz antybiotyków.

Angina



Gdy gardło boli i jest zaczerwienione, masz problemy z przełykaniem i mówieniem, a twoje migdałki są opuchnięte – złapała cię angina.

Możesz czuć zmęczenie i ogólne rozbicie, bóle kości i stawów. Anginie towarzyszy też wysoka gorączka, brak apetytu, a u dzieci – ból brzucha, czasem wymioty.

Angina to ostre zapalenie błony śluzowej gardła i migdałków podniebiennych, wywołane przez bakterie paciorkowcowe lub wirusy. Jest chorobą zakaźną, przenoszoną drogą kropelkową.

Rozwojowi infekcji sprzyja upał i nagłe zmiany temperatury. Gdy jest gorąco, chorobą może się zatem skończyć wychodzenie z klimatyzowanego pomieszczenia lub samochodu. Opalając się i wygrzewając na słońcu, nie narażaj organizmu na szok termiczny, gwałtownie wchodząc do zimnej wody. Lepiej wcześniej delikatnie schłodzić twarz, kark i szyję oraz okolice serca czy przespacerować się brzegiem, zanurzając w wodzie tylko stopy. Stopniowo przyzwyczajając ciało do ochłodzenia, nie tylko unikniemy infekcji, ale przede wszystkim zaburzeń krążenia, mogących doprowadzić do wstrząsu.

W trosce o gardło, ostrożnie jedz lody i unikaj picia lodowatych napojów.

Leczenie anginy polega na podaniu choremu antybiotyku. Ból i obrzęk gardła złagodzą płukanki osoloną wodą, szałwią czy rumiankiem. Można też sięgnąć po specjalne preparaty w aerozolu, pastylkach i gotowe roztwory do płukania, o udowodnionej skuteczności w walce z objawami zakażeń i stanów zapalnych, przydatne przy infekcjach jamy ustnej, zapaleniu dziąseł, gardła i migdałków.

Zapalenie krtani i tchawicy



Charakteryzuje się wysoką gorączką, dusznościami, suchym kaszlem oraz chrypką i drapaniem w gardle, utrudniającymi mówienie. W krtani i tchawicy zalega gęsty, trudny do odkrztuszenia śluz.

Zapalenie powstaje latem na skutek picia zimnych napojów. By pozbyć się choroby, podaje się leki rozrzedzające wydzielinę, sterydy zapobiegające zwężeniu krtani i antybiotyki. Ważne jest przyjmowanie dużej ilości płynów podczas leczenia.

Przeziębienie



W okresie wiosenno-letnim łatwo o przeziębienie. Pogoda w Polsce ulega znaczącym zmianom niemal z dnia na dzień. Przez to, łatwo o niedopasowanie ubrania do nagle zmieniających się warunków pogodowych. Infekcja może się zdarzyć, gdy przegrzejemy organizm, zakładając w upalny dzień zbyt ciepłe, nieprzepuszczające powietrza ubranie lub gdy zmarzniemy w chłodny i wietrzny dzień. Lody i napoje prosto z lodówki, kąpiele w zimnej wodzie także mogą wpędzić nas w chorobę.

Przeziębienie to wirusowa infekcja górnych dróg oddechowych, której objawami są katar, uporczywy, suchy kaszel, ból gardła i podwyższona temperatura ciała, ale także biegunka, nudności i wymioty.

Co na przeziębienie? Leczenie przeziębień polega na stosowaniu leków przeciwgorączkowych, witaminy C w połączeniu z rutyną, która obkurcza naczynia krwionośne nosa. Na suchy i męczący kaszel podaje się preparaty nawilżające, zwiększające wydzielanie śluzu, ułatwiające połykanie. Przy kaszlu wilgotnym warto sięgnąć po syropy wykrztuśne, które rozrzedzą zalegającą wydzielinę

i ułatwią jej odkrztuszanie.

Grypa



Objawy grypy są bardzo charakterystyczne. Towarzyszy jej wysoka temperatura, bóle mięśni i stawów i uczucie ogólnego rozbicia. Jej przebieg jest bardziej gwałtowny od przeziębienia, które rozwija się łagodnie i stopniowo. Grypa przenosi się drogą kropelkową, a nieleczona może prowadzić do poważnych powikłań.

Jak leczyć grypę? Przede wszystkim wygrzewaj się i pij dużo ciepłych napojów. Latem nie będzie to zbyt przyjemne, ale szybciej wypocisz wirusa. Do picia dobra będzie herbata z lipy, malin, imbiru lub aronii. Na ból mięśni i stawów, a także dla złagodzenia gorączki, weź lek przeciwzapalny z ibuprofenem lub paracetamolem.

Alergia słoneczna



Po opalaniu i przebywaniu na słońcu twoja skóra jest zaczerwieniona, opuchnięta i pokrywa się swędzącą wysypką? Prawdopodobnie cierpisz na uczulenie na słońce.

Pamiętaj o stosowaniu kremów z wysokim filtrem. Nim naniesiesz na skórę jakikolwiek kosmetyk lub przyjmiesz lekarstwo i pójdziesz zażywać kąpieli słonecznych – przeczytaj uważnie, czy nie wchodzą w szkodliwą dla organizmu reakcję ze słońcem.

Infekcje intymne



Jak można się ich nabawić? Siedliskami bakterii, wirusów i grzybów są hotele, sauny, baseny, plaże, kąpieliska, wspólne natryski i toalety publiczne. Wysokie ryzyko zakażenia występuje także, jeśli decydujemy się na przygodny seks bez zabezpieczeń.

Podstawowymi objawami zakażeń intymnych jest swędzenie, pieczenie, obrzęk oraz upławy o nieprzyjemnym zapachu. Podczas oddawania moczu i współżycia pojawia się ból.

Grzybica pochwy

Jak pokazują badania, na grzybicę pochwy cierpi, co najmniej raz w życiu, 75% kobiet. Ta nieprzyjemna choroba niestety lubi powracać. Kuracja polega na podawaniu leków przeciwgrzybicznych.

Bakteryjne zapalenie pochwy



W 50% przypadków infekcja przebiega bezobjawowo i ustępuje bez leczenia. Omijanie ginekologa, unikanie badań kontrolnych i brak właściwej diagnozy mogą jednak prowadzić do poważnych powikłań, jak zapalenie dróg moczowych.

Jak im zapobiegać? Latem należy zwrócić szczególną uwagę na higienę ciała i zmianę bielizny. Po prysznicu warto wycierać okolice intymne oddzielnym ręcznikiem, nigdy pożyczonym. Jeśli masz tendencję do zakażeń w tym miejscu – wybierz przewiewną, bawełnianą bieliznę, unikaj zaś nieprzepuszczającego powietrza materiału sztucznego i obcisłych spodni.

By zmniejszyć intensywność świądu, pieczenia, bólu czy upławów wspomóż się lekami do stosowania miejscowego, o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym, antyseptycznym i znieczulającym.

Zapalenie pęcherza

Jeśli często chodzisz do toalety, odczuwasz parcie na pęcherz, a jednocześnie masz problemy z oddaniem moczu – prawdopodobnie cierpisz na zapalenie pęcherza. Towarzyszy mu pieczenie okolic intymnych i ból w dole brzucha. By złagodzić dolegliwości, możesz sięgnąć po termofor, herbaty ziołowe (ważne jest spożywanie dużej ilości płynów), leki przeciwbólowe. Leczenie zawsze konsultuj z lekarzem.

Choroba lokomocyjna



Wakacyjne wyjazdy, niezależnie od środka lokomocji, mogą się wiązać z nieprzyjemną chorobą lokomocyjną. Charakteryzują ją mdłości, bóle i zawroty głowy, nudności i wymioty.

Co na chorobę lokomocyjną? Jadąc samochodem, uchyl okno i kieruj wzrok w dal. Unikaj obserwowania poruszających się za szybą obiektów i długiego patrzenia w jeden punkt. Nigdy nie wyruszaj w podróż o pustym żołądku, ale też się nie przejadaj. Nie pij dużo, zwłaszcza napojów słodkich i gazowanych. Zjedz lekki posiłek na godzinę przed wyprawą. Rób postoje, podczas których wysiądziesz z samochodu – przejdź kilka kroków, pooddychaj świeżym powietrzem.

Lato to czas wypoczynku i relaksu. By w pełni cieszyć się z uroków urlopu, warto przestrzegać kilku prostych zasad, które pozwolą nam wystrzec się infekcji:

Zaplanuj termin wyjazdu, gdy uczulające rośliny nie są w okresie kwitnienia .

. Dopasuj ubranie do pogody (w torbie podróżnej przyda się zarówno kostium kąpielowy

i przewiewna, bawełniana odzież, jak i ciepłe skarpety, kurtka oraz czapka lub chusta do okrycia głowy od wiatru).

(w torbie podróżnej przyda się zarówno kostium kąpielowy i przewiewna, bawełniana odzież, jak i ciepłe skarpety, kurtka oraz czapka lub chusta do okrycia głowy od wiatru). Stopniowo przyzwyczajaj organizm do nagłych zmian temperatury (unikaj picia lodowatych napojów, delikatnie schładzaj ciało nim wejdziesz do wody).

(unikaj picia lodowatych napojów, delikatnie schładzaj ciało nim wejdziesz do wody). Opalając się, zabezpiecz skórę przed szkodliwym promieniowaniem, stosując kosmetyki z wysokim filtrem.

Zwróć szczególną uwagę na higienę ciała: pod natryski, wspólne prysznice, do sauny i na basen zakładaj klapki, nie pożyczaj ręcznika.

Pakując wakacyjny bagaż, nie zapomnij o kilku podstawowych lekach, jak tabletki przeciwbólowe, środki przeciwzapalne i przeciwgorączkowe, preparaty od bólu gardła i na zatkany nos.

