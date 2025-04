Czy to krwotok?

To, że krew nie wypływa z ciała, nie oznacza, że nie mamy do czynienia z krwotokiem. Krwotok bowiem może być zewnętrzny i wewnętrzny. Jeśli chory straci ponad 20% krwi, dochodzi u niego do wstrząsu hipowolemicznego. Jego objawami są między innymi: blada, zimna i wilgotna skóra, szybko bijące serce, przyśpieszony oddech oraz zaburzenia świadomości. Dowiedz się więcej o wstrząsie i krwotokach z poniższego artykułu!

Sprawdź: Po czym poznać krwotok?

Choroba a krwawienie

Krwawienia, niezależnie od miejsca wystąpienia, mogą być objawami poważnych chorób. Jakie choroby mogą powodować krwawienia, czyli oznaką czego jest krwotok? W przypadku jakich krwawień trzeba skontaktować się z lekarzem? Wyjaśniamy w poniższym artykule.

Sprawdź: Jakie choroby predysponują do krwawień?

Krwotok wewnątrz ciała

Krwotok wewnętrzny jest szczególnym rodzajem krwotoku, w którym dochodzi do wylania się krwi z uszkodzonych naczyń do przestrzeni organizmu. Niestety, w jego przypadku niezbędna jest fachowa pomoc lekarska – sami nie będziemy wstanie go zatamować. Możemy jedynie (lub aż!) działać tak, by zmniejszyć skutki krwawienia. Co więc należy robić, a czego nie wolno?

Sprawdź: Jak pomóc w przypadku krwotoku wewnętrznego?

Krwotok na zewnątrz ciała

Utrata od 1,5-2 litrów krwi w krótkim czasie może zakończyć się śmiercią. Z tego względu tak ważne jest szybkie udzielenie pomocy osobie, która doznała krwotoku. Po wezwaniu pomocy należy opatrzyć ranę. Jak to zrobić? Wyjaśniamy w poniższym artykule. Rozwiewamy też wątpliwości dotyczące stosowania opasek uciskowych.

Sprawdź: Jak postępować w krwotoku zewnętrznym?

Krwawienie z powodu leków?

Krwawienie jest jednym z najczęstszych powikłań leczenia lekami przeciwkrzepliwymi – dotyczy czasami ok. 20% przyjmujących je pacjentów. Wymaga natychmiastowej interwencji, ponieważ może stanowić zagrożenie życia! Wymieniamy leki, które mogą doprowadzić do takiego stanu, objaśniamy, dlaczego się je stosuje i czego nie wolno robić, gdy je przyjmujemy.

Sprawdź: Leki przeciwkrzepliwe a ryzyko krwawienia

Krwawienie z odbytu

Wbrew pozorom krwawienie z odbytu nie jest rzadkością: dotyka aż 10% populacji. Może być oznaką groźnej choroby, np. raka jelita grubego – z tego względu każde takie krwawienie musi zostać skonsultowane z lekarzem. Co gorsza, w przypadku niebezpiecznej choroby możemy też mieć do czynienia z krwią utajoną w kale. Co wówczas robić?

Sprawdź: Czy krwawienie z odbytu jest niebezpieczne?

Krwawienie z nosa

Pierwsza pomoc w przypadku krwotoku z nosa polega na ułożeniu chorego w pozycji półsiedzącej, tj. opartego plecami np. o ścianę z głową pochyloną lekko do przodu. Głowa nie powinna znajdować się zbyt nisko, ponieważ nasila to krwawienie. Nie należy odchylać głowy do tyłu. Chory powinien oddychać przez usta.

Sprawdź: Krwawienie z nosa – objaw raka?

Krwawienie z żylaków przełyku

Krwawienie z żylaków przełyku to stan bezpośrednio zagrażający życiu chorego, dlatego w przypadku jego wystąpienia należy jak najszybciej wezwać pogotowie ratunkowe. W 80% krwawienie z żylaków przełyku ustępuje samoistnie, mimo to śmiertelność z powodu tego schorzenia jest bardzo wysoka i wynosi około 50%. Jak rozpoznać takie krwawienie?

Sprawdź: Krwawienie z żylaków przełyku

Krwotok do jamy czaszki

Krwotok do jamy czaszki zdarza się szczególnie u kobiet po 60. roku życia. Jego głównym objawem jest nagły ból głowy opisywany jako „eksplodujący”. Pojawiają się też wymioty i zaburzenia świadomości. Co trzeba robić? Dzwonimy po karetkę, a chorego usadzamy w pozycji półsiedzącej. Możemy zastosować zimne okłady na głowę – są one zalecane. O tym, jak postępować dalej, przeczytaj w poniższym artykule.

Sprawdź: Krwotok do jamy czaszki

Krwawienie z ucha

Ból, szumy w uszach, utrata słuchu lub zawroty to objawy uszkodzenia przewodu słuchowego lub przerwania błony bębenkowej. Płyn wyciekający z ucha może być krwisty lub słomkowy – może świadczyć to o złamaniu kości skroniowej. Krwawienie z ucha bywa też symptomem gruźlicy lub nowotworu…

Sprawdź: Jakie mogą być przyczyny krwawienia z ucha?