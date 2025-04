Podstawowe działanie

Do sytuacji, która może doprowadzić do amputacji kończyny – zarówno podczas podstawowych zabiegów ratujących życie, jak i w ramach zapobiegania krwotokom – dochodzi głównie w przebiegu bardzo poważnych urazów. Szybkie działanie może w znacznym stopniu pomóc choremu oraz zmniejszyć prawdopodobieństwo, że konieczne będzie usunięcie kończyny.

Na miejscu wypadku, gdy poszkodowany ma ranę świadczącą o prawdopodobnej konieczności amputacji, działanie ratownika w ma na celu:

ograniczyć utratę kwi,

zapobiec wstrząsowi,

zwiększyć szanse na uratowanie kończyny.

Jako świadek zdarzenia oceń sytuację i w pierwszej kolejności wezwij pogotowie ratunkowe. Pamiętaj zawsze o tym, by ocenić funkcje życiowe poszkodowanego. Sprawdź drożność dróg oddechowych – czy poszkodowany oddycha?

Jak opatrzyć ranę?

Okryj ranę czystym, suchym materiałem, zastosuj ucisk, by zamknąć rozerwane naczynia i zatamować krwawienie. Jeśli poszkodowanemu jest słabo, a krwawienie jest obfite, chory powinien położyć się na ziemi i unieść kontuzjowaną część ciała powyżej serca.

Bezpieczeństwo ratownika jest na pierwszym miejscu: pamiętaj więc o chronieniu siebie i wyłączeniu niebezpiecznego oprzyrządowania, które spowodowało uraz.

Jak unieruchomić kończynę?

Zamiast stosowania opaski uciskowej, która powoduje niedokrwienie dolnej części kończyny i może skutkować amputacją, zdecydowanie lepiej jest stosować ucisk w miejscu krwawienia. Taki ucisk nie jest groźny dla całej kończyny, a tamuje krwawienie.

Kończyna powinna zostać unieruchomiona – powinna zostać przywiązana do stabilnego podłoża, np. deski, kija lub (w przypadku nogi) do drugiej nogi.

Jeśli dysponujesz lodem, warto użyć zimnego okładu na poszkodowaną powierzchnię ciała.

Nigdy jednak nie używaj lodu bezpośrednio na skórę, ponieważ może to powodować odmrożenia. Warto okryć lód ręcznikiem i dopiero wówczas przyłożyć go do ciała – ma to na celu obkurczenie naczyń krwionośnych i zmniejszenie krwawienia.

Gdy dojdzie do amputacji na miejscu...

Jeśli jednak dojdzie do oderwania części ciała na miejscu zdarzenia, warto ją zachowąć – być może będzie możliwe jej przyszycie. Nie należy jej myć czy czyścić – zajmie się tym wyszkolony zespół medyczny.

Włóż amputowaną część ciała do plastikowego pojemnika i nie wlewaj do niego żadnych płynów. Co najwyżej możesz zastosować lód, który przez dłuższy czas zachowa tkanki w nienaruszonym stanie.

