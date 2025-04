fot. Fotolia

Co oczywiste, nigdy nie będziemy w stanie przygotować się na każdą ewentualność – wszak na wakacje wyjeżdżamy po to, by wypoczywać, a nie chorować. Co więcej, nasz bagaż ma ograniczoną pojemność, więc przedmioty, które do niego trafią powinny być dobierane uważnie.

W zależności jednak od tego gdzie i z kim podróżujemy, na ogół będziemy w stanie przewidzieć ewentualne możliwe komplikacje i wziąć ze sobą środki, które sprawią, że zminimalizujemy ryzyko wystąpienia niechcianych, dodatkowych, a do tego niezbyt sympatycznych „atrakcji”.

Na co należy zwrócić uwagę?



- Przede wszystkim skład naszej apteczki modyfikujemy pod kątem potrzeb naszych współtowarzyszy w podróży. Szczególną uwagę zwracamy przy tym na niemowlęta, małe dzieci i osoby starsze z chorobami przewlekłymi – podpowiada dr n. med. Irena Białokoz-Kalinowska z Medicover Białystok.

Z całą pewnością nie można przy tym zapomnieć o lekach przyjmowanych stale – te zabieramy w ilości wystarczającej na cały wyjazd. Do tego w przypadku pacjentów z cukrzycą warto mieć ze sobą niezbędne urządzenie monitorujące terapię, np. glukometr.

Leki, które zabierzemy na wakacje, mogą rzecz jasna pochodzić z naszych domowych zapasów. Odpowiednio wcześniej należy tylko sprawdzić terminy ich przydatności.

Kompletujemy podróżną apteczkę



W tym miejscu warto przypomnieć, że w apteczce samochodowej, z uwagi na częste oddziaływanie wysokiej temperatury, powinny znajdować się jedynie środki pierwszej pomocy. Wszelkie medykamenty pakujemy więc do bagażu.

A co w takim zestawie musi się koniecznie znaleźć?

- Po pierwsze powinny być to środki opatrunkowe (gazy, plastry, opaski i bandaże elastyczne) i dezynfekcyjne (najwygodniejsze będą te w formie żelu). W przypadku aktywnych form wypoczynku lub wakacji z dziećmi przydatne będą także zimne kompresy i żele na stłuczenia – dodaje przedstawicielka Medicover Białystok.

Do tego nie powinniśmy zapominać o lekach przeciwbólowych i przeciwgorączkowych, preparatach na ból gardła, katar i kaszel oraz o termometrze. Niezbędne mogą okazać się również środki: przeciwsłoneczne (z wysokim filtrem UV) oraz łagodzące oparzenia słoneczne (z d-pantenolem) czy plastry lub tabletki na chorobę lokomocyjną.

Leki i środki



Planując wypoczynek nad jeziorami i na obszarach leśnych, z całą pewnością warto zaopatrzyć się w repelenty (w postaci spray’u, płynu czy kremu) na komary, meszki i inne owady, urządzenia pozwalające na usuwanie kleszczy oraz preparaty łagodzące skutki ukąszeń - w formie żelu lub leków antyhistaminowych.

- Te ostatnie mogą się także okazać niezbędne w przypadku niespodziewanych reakcji alergicznych spowodowanych np. spożyciem egzotycznej potrawy lub będących wynikiem przypadkowego kontaktu z toksyczną rośliną – zauważa dr n. med. Irena Białokoz – Kalinowska.

Wyjazdy zagraniczne



Podczas wyjazdów zagranicznych, zwłaszcza poza Europę, nie można także pomijać profilaktyki zapobiegającej infekcjom przewodu pokarmowego. Podstawą w tym wypadku jest zaopatrzenie się w płyny dezynfekcyjne do mycia rąk przed posiłkami.

Oprócz tego warto ze sobą zabrać preparaty pozwalające na doustne uzupełnienie elektrolitów w razie wstąpienia wymiotów lub biegunki, gdyż stanowią one pierwszy krok w leczeniu i zapobiegają odwodnieniu organizmu.

Przydatne mogą przy tym również być środki osłaniające śluzówkę jelita i pochłaniające substancje toksyczne (np. węgiel leczniczy, diosmektyn i białczan taniny) oraz synbiotyki (probiotyki i prebiotyki) pomagające przywrócić równowagę bakteryjną jelit po zaburzeniach żołądkowych.

- Pamiętajmy też, że objawowe stosowanie leków hamujących perystaltykę jelit (loperamid) powinno być wyłącznie doraźne i krótkie - jedynie w celu opanowania gwałtownych objawów biegunkowych np. podczas podróży, gdy mamy ograniczony dostęp do toalety – dodaje na koniec specjalista z Medicover Białystok.

