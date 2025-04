Podstawą ekwipunku zimowego turysty są oczywiście ciepłe ubrania, czapka, szalik, kilka par rękawiczek. Oprócz tego niezbędne są okulary przeciwsłoneczne (nie zapominajmy, że słońce silnie operuje nie tylko latem!).

Kremy i pomadki

Ochrony przed promieniowaniem słonecznym potrzebują także odsłonięte partie skóry. Są one bowiem narażone na poparzenia słoneczne, zwłaszcza gdy przebywamy w górach. Dodatkowo śnieg odbija promienie słoneczne i zwiększa ich „siłę rażenia”. Dlatego w apteczce koniecznie powinien się znaleźć krem z wysokim filtrem.

Aby chronić skórę przed mrozem i wiatrem koniecznie zabierzmy ze sobą tłusty krem. Powinniśmy nim zabezpieczać nieosłonięte ubraniem fragmenty ciała przed wyjściem na świeże powietrze. Jest to szczególnie istotne w przypadku dzieci, których skóra jest bardzo delikatna.

Żelaznym punktem zimowej apteczki jest również pomadka ochronna do ust. Doskonale zabezpieczy usta przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, dlatego warto, aby przekonali się do niej również panowie.

Leki i środki opatrunkowe

W naszej apteczce nie powinno zabraknąć miejsca na leki i środki opatrunkowe. Jeśli stale przyjmujemy jakieś leki, powinniśmy zabrać je ze sobą. W ten sposób unikniemy niepotrzebnych nerwów związanych z ewentualnym poszukiwaniem apteki w miejscu naszego pobytu. Warto także mieć pod ręką środek działający przeciwbólowo i przeciwgorączkowo (np. paracetamol) - złagodzi ból po ewentualnych kontuzjach oraz pomoże zwalczyć pierwsze objawy przeziębienia.

Przydać się mogą także tabletki do ssania na ból gardła. Oprócz tego zabierzmy ze sobą jakiś lek przeciwbiegunkowy (zawierający np. loperamid).

Amatorzy zimowych sportów powinni zapakować do swojej apteczki plastry z opatrunkiem oraz plastry na otarcia skóry i pęcherze na stopach, a także bandaż i jałową gazę. Niezbędny jest też żel lub maść o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym (przyda się w razie kontuzji).

