Apteczka ma nam zapewniać poczucie bezpieczeństwa, dlatego powinniśmy ją mieć w domu, w samochodzie, w zakładzie pracy. Powinniśmy ją także zabierać wyruszając w podróż, niezależnie od tego, jak daleko się wybieramy.

Po nam apteczka?

Niestety są osoby, które traktują apteczkę po macoszemu. Nie dbają o to, by ją odpowiednio wyposażyć. Jest to oznaka nieodpowiedzialności, ponieważ apteczka pierwszej pomocy – jak sama nazwa wskazuje – to zestaw niezbędnych akcesoriów, które musimy mieć pod ręką, aby pomóc sobie lub innym w nagłych wypadkach. Dobrze wyposażona apteczka daje większe szanse na skuteczne udzielenie pierwszej pomocy, a w niektórych wypadkach – nawet na uratowanie życia. Warto w tym miejscu nadmienić, że udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku, którego jesteśmy świadkami, jest naszym obowiązkiem, a nie tylko gestem dobrej woli.

Przeznaczenie apteczki

Wyposażenie apteczki zależy od jej przeznaczenia, choć są oczywiście żelazne pozycje, które powinny się znaleźć w każdym rodzaju apteczki (np. plastry, bandaże). Generalnie jednak inny zestaw produktów jest nam potrzebny do wyposażenia apteczki domowej, a inny do samochodowej, firmowej czy podróżnej.

Warunki przechowywania apteczki

Apteczka pierwszej pomocy powinna być wyraźnie oznaczona, tak aby osoba trzecia w razie nagłej potrzeby mogła ją łatwo zlokalizować. Istotne są także warunki przechowywania apteczki. Powinno to być suche, czyste miejsce, do którego dostępu nie mają małe dzieci. Bardzo ważne jest także, by co jakiś czas sprawdzać, czy zawarte w apteczce produkty nie straciły swojej ważności i są nadal zdatne do użycia.

Jeśli twoja apteczka pozostawia wiele do życzenia, najwyższy czas, aby to zmienić.

