Apteczka podróżna nie powinna zajmować zbyt dużo miejsca w bagażu, szczególnie jeśli będziemy spędzać urlop w miejscu, gdzie z pewnością będzie łatwy dostęp do apteki.

Leki

Przede wszystkim należy zabrać ze sobą leki stale przyjmowane, a także środki przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, przeciwbiegunkowe i rozkurczowe. Jeśli cierpimy na chorobę lokomocyjną, weźmy także lek łagodzący jej objawy.

Opatrunki

Na wypadek skaleczeń czy drobnych kontuzji, warto mieć pod ręką: wodę utlenioną (bardzo wygodna jest forma w żelu), plastry z opatrunkiem (najlepiej zestaw plastrów wodoodpornych o różnych wielkościach), sterylne gaziki nasączone spirytusem, jałowe kompresy, bandaż. Przydać się może również sól fizjologiczna w jednorazowych ampułkach (przyda się np. do wypłukania ciała obcego z oka) oraz żel odkażający do rąk.

Kremy z film UV

Przez cały rok, ale w szczególności latem, konieczna jest ochrona przeciwsłoneczna. Dlatego w naszej apteczce nie może zabraknąć kremu ochronnego z wysokim filtrem UV, a także preparatu (najlepiej w spreju) łagodzącego skutki oparzenia słonecznego.

Dodatkowe wyposażenie - równie ważne

W apteczce powinny się znaleźć środki zabezpieczające przed ukąszeniami owadów oraz żel łagodzący skutki tych ukąszeń. Do wyciągania kleszczy przyda się pęseta.

Jeśli jesteśmy alergikami, pamiętajmy, by zabrać na wyjazd leki przeciwhistaminowe (np. loratadyna, cetyryzyna) oraz wapno musujące. Osoby szczególnie wrażliwe na jad owadów błonkoskrzydłych, powinny zawsze mieć przy sobie automatyczną strzykawkę z adrenaliną. W przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, szybkie podanie takiego zastrzyku może uratować życie.

Na wszelki wypadek warto zabrać ze sobą także termometr elektroniczny, nożyczki oraz folię NRC.

