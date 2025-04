Czym jest astma?



Astma, inaczej zwana dychawicą, to przewlekły stan zapalny, prowadzący do częściowej i ustępującej obturacji (zwężenia) dróg oddechowych, której towarzyszą duszności oraz świszczący kaszel.

Do ataku astmy dochodzi na skutek działania określonego czynnika – alergenu, infekcji, wysiłku fizycznego lub emocji. Istnieją różne typy choroby, w zależności od bodźca wyzwalającego duszności oraz przebiegu napadów.

Zazwyczaj objawy astmy ustępują po podaniu leków rozszerzających oskrzela.

Jak rozpoznać atak astmy?



Typowymi objawami ataku choroby są:

duszności spowodowane skurczem oskrzeli;

napadowy, męczący, suchy kaszel;

świszczący oddech ;

; wydłużony wydech;

przyspieszenie akcji serca (tachykardia).

Co może zaostrzyć przebieg choroby?



Istnieją czynniki, które mogą wpłynąć na zaostrzenie objawów lub wyzwolić atak astmy. Wśród nich najczęściej wymienia się:

kontakt z alergenem;

nawracające infekcje układu oddechowego;

układu oddechowego; medykamenty: niektóre niesteroidowe leki przeciwzapalne ( aspiryna ) oraz β-blokery;

) oraz β-blokery; nadmierny wysiłek fizyczny ;

; niektóre produkty spożywcze;

silne emocje, stres;

palenie tytoniu.

Jak udzielić pierwszej pomocy choremu?



Pierwsza pomoc w przypadku ataku astmy polega na ułatwieniu choremu oddychania. W tym celu trzeba posadzić go w przewiewnym miejscu, w pozycji półsiedzącej, pochylonej do przodu, z oparciem na rękach. W ten sposób uruchomione zostaną dodatkowe mięśnie oddechowe, które ułatwią wentylację płuc. Jeżeli odzież chorego uciska szyję, należy ją rozpiąć. Następnym krokiem jest podanie leków rozszerzających drogi oddechowe – astmatycy zazwyczaj noszą odpowiednie preparaty przy sobie. Jeśli po zażyciu leków objawy nie ustępują, należy wezwać pogotowie.

Ostry atak astmy, w którym występują poważne trudności z oddychaniem, pocenie się lub utrata przytomności, zagraża życiu chorego i wymaga niezwłocznej interwencji lekarskiej.

Osoba udzielająca pomocy powinna zachować spokój oraz uspokajać chorego, ponieważ stres może nasilić objawy astmy. W oczekiwaniu na pomoc medyczną należy bacznie obserwować poszkodowanego. Jeżeli dojdzie do zatrzymania czynności życiowych, trzeba natychmiast rozpocząć resuscytację.

Jak zapobiegać atakom astmy?