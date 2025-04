Uwaga, rana głowy!

Należy mieć na uwadze to, że skóra głowy jest mocno ukrwiona, więc rana głowy najczęściej obficie krwawi. Zanim przewieziemy chorego na pogotowie lub zanim przyjedzie wezwana wcześniej karetka, powinniśmy zabandażować głowę poszkodowanego jałowym opatrunkiem, aby zatamować krwawienie i nie doprowadzić do infekcji rany.

Wcześniej trzeba oczywiście obmyć ranę (chyba że podejrzewamy pęknięcie czaszki – o tym przeczytasz na końcu tego artykułu).

Jak zabandażować głowę?

Do bandażowania głowy możemy użyć specjalnego opatrunku w formie elastycznej siatki lub chusty trójkątnej. Co jednak, gdy mamy do dyspozycji tylko zwykły bandaż?

Bandażowanie krok po kroku

Potrzebny będzie bandaż w postaci dwugłowej opaski, czyli takiej, którą możemy rozwijać z obu stron. Jeśli nie dysponujemy opaską dwugłową, możemy zszyć ze sobą dwie inne opaski.

Rana na głowie wymaga opatrunku zwanego czapką Hipokratesa (mitrą). Należy wykonać go następująco:

Opasz bandażem głowę ruchem kulistym na wysokości czoła i skroni. Końce opaski powinny znajdować się teraz z tyłu głowy. Jeden z końców włóż pod drugi i przeciągnij pionowo (płasko) do góry, tzn. na czubek głowy aż do czoła. Na czole wsadź koniec bandaża pod opaskę, która już znajduje się na czole (patrz punkt 1). Następnie ten sam koniec bandaża przeprowadź skośnie półkuliście do tyłu głowy, ponownie przeciągnij pod bandażem i po raz kolejny przeprowadź na czoło. Powtarzaj czynności z punktu 3 i 4 skośnie tak, by bandaż pokrył całą głowę poszkodowanego.

Dobrze wykonany opatrunek nie powinien zmienić swojego kształtu po zdjęciu go z głowy poszkodowanego.

Ważne wytyczne

Po założeniu jałowego opatrunku zastosuj ucisk na ranę. Pamiętaj, że nie każda rana może być uciskana (dowiesz się o tym w dalszej części tego artykułu). Możesz lekko unieść głowę poszkodowanego, jeśli nie podejrzewasz u niego urazu kręgosłupa szyjnego.

Pamiętaj, że nigdy nie wolno wyciągać żadnego przedmiotu, który tkwi wbity w głowę. Należy unieruchomić go za pomocą opatrunku.

Rana i coś więcej…

Należy mieć na uwadze, że uraz głowy może wiązać się z:

wstrząśnieniem mózgu,

pęknięciem czaszki.

Czy to wstrząśnienie?

Wstrząśnienie mózgu rozpoznasz m.in. po następujących objawach:

niewyraźna mowa,

zaburzenia pamięci,

spowolnienie (poszkodowany wolno odpowiada na pytania),

zawroty głowy u chorego, ból głowy, nudności,

problemy z chodzeniem prosto.

U chorego z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu staraj się unieruchomić jego głowę i kręgosłup szyjny.

Czy czaszka pękła?

Pęknięcie czaszki poznasz po:

bólu w miejscu urazu,

bardzo dużym krwawieniu,

urazie penetrującym,

wycieku płynu z ucha lub nosa (płyn może być jasny lub krwawy),

poszerzeniu źrenic, które mogą nie być aktywne na zmiany światła,

guzie na głowie, który pojawił się kilka godzin po urazie.

Podejrzewasz pęknięcie czaszki? Nie płucz rany! Woda może doprowadzić do wniknięcia bakterii w głąb mózgu i w efekcie jego infekcję. Dodatkowo nie uciskaj dokładnie miejsca złamania, lecz miejsca wokół rany. Pamiętaj też, że blokada wycieku płynu z nosa lub uszu może spowodować wzrost ciśnienia śródczaszkowego. Nie unoś również nóg poszkodowanego, ponieważ istnieje ryzyko, że to też spowoduje wzrost ciśnienia śródczaszkowego.

