Senne przyczyny bezdechu

Bezdech senny jest powodowany różnymi czynnikami. Może być pochodzenia ośrodkowego, czyli związany z nieprawidłową pracą mózgu, lub obwodowego – spowodowany zapadaniem się podniebienia i języka przy obniżonym napięciu mięśniowym w czasie trwania snu.

Przerywany sen

Chory w czasie snu uporczywie chrapie, co związane jest z zapadaniem się mięśni i zwężaniem się drogi przepływu powietrza. Pojawiają się również pauzy w oddychaniu, czyli wdech nie następuje przez co najmniej 10 kolejnych sekund. Sen nie jest wówczas jakościowo dobry, nie pozwala wypocząć i nie daje komfortu wyspania się. Taki chory często wybudza się w trakcie snu, a w czasie dnia często drzemie, jest spowolniony i spada jego wydajność pracy. W trakcie dnia odczuwa bóle głowy, zmęczenie, senność.

Jak mogę pomóc?

Jeśli usłyszysz u śpiącego nieregularne oddechy z długimi przerwami, najlepszym rozwiązaniem jest wysłanie tej osoby w trybie pilnym do lekarza w celu uzyskania odpowiedniej diagnozy i leczenia. Jeśli przerwy w oddychaniu są na tyle długie, że niepokoją Cię, możesz spróbować udrożnić drogi oddechowe, odchylając delikatnie do tyłu głowę i wysuwając do przodu żuchwę.

Resuscytacja – gdy chory nie oddycha

Pierwsza pomoc powinna dotyczyć przypadków, w których nie następuje powrót oddychania. Należy udrożnić drogi oddechowe oraz sprawdzić czy pojawi się w następstwie oddech własny. Jeśli nie, kolejnym krokiem jest rozpoczęcie akcji reanimacyjnej według algorytmu przedstawionego w artykule „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłych (RKO)”.

Specjalistyczne leczenie jest priorytetem!

Jeśli masz wątpliwości czy osoba Ci bliska ma zespół bezdechu sennego, postaraj się o wizytę u specjalisty. Twoje objawy mogą wówczas zostać potwierdzone, a być może lekarz wysunie podejrzenie innego zaburzenia.

Zespół bezdechu sennego leczy się na wiele sposobów. Zwraca się szczególną uwagę na normalizację masy ciała u pacjentów otyłych. Można stosować aparaty nazębne, które dzięki wysuwaniu żuchwy do przodu powodują udrożnienie dróg oddechowych. Inny rozwiązaniem są protezy powietrzne – dzięki nim ciśnienie w drogach oddechowych utrzymywane jest na odpowiednio wysokim poziomie uniemożliwiającym zapadanie się mięśni.

Leczenie operacyjne jako jedyne ma szansę na stałe rozwiązanie problemu, jednak nie zawsze jest skuteczne, z czym również należy się liczyć.

