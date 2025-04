1 z 10

Bezpieczni na majówce!

Bez względu na porę roku trzeba pamiętać numery alarmowe, pod które należy zgłosić się po pomoc. Majówka sprzyja rozluźnieniu atmosfery, często przy pomocy alkoholu, co może generować niebezpieczne sytuacje. Alkohol często spożywamy do kiełbaski podczas ognisk w lesie, co niejednokrotnie powoduje pożar lasu. Również nasze zdrowie jest zagrożone zarówno podczas grilla, jak i wyprawy rowerowej, dlatego warto przypomnieć sobie najważniejsze numery telefonu: 997 - numer alarmowy na policję, 998 - numer alarmowy na straż pożarną, 999 - numer alarmowy na pogotowie ratunkowe. Należy pamiętać, że dzwoniąc z telefonu komórkowego powinniśmy korzystać z numeru 112. W trakcie majówki mogą przydać się również numery alarmowe do pogotowia rzecznego - 984 oraz do ratownictwa morskiego i górskiego, czyli Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - 985./fot. Fotolia