Każdy z nas jest ratownikiem. Nigdy nie wiemy, kiedy będziemy musieli wykorzystać swoją wiedzę z zakresu pierwszej pomocy i uratować kogoś, kto zasłabnie w autobusie, przewróci się na ulicy czy zakrztusi w pracy. Dlatego warto wiedzieć, co wtedy robić i nie powielać powszechnych błędów.

Jeśli jesteśmy świadkami jakiegoś wypadku, mamy obowiązek nie tylko wezwać pogotowie i/lub policję, ale tez udzielić poszkodowanym niezbędnej pomocy. Jeśli tego zaniechamy, może nam grozić kara pozbawienia wolności do lat trzech. Mówi o tym z art. 162 § 1 kodeksu karnego: