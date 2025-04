Choroba wysokościowa – górska przypadłość

Co robić, gdy zauważymy symptomy choroby wysokościowej? Co choroba wysokościowa ma wspólnego z tlenem? Jak się aklimatyzować, by jej uniknąć? Jak bezpiecznie wchodzić na wysokie góry? Na jakiej wysokości nad poziomem morza człowiekowi brakuje tlenu?