Komputer – wróg oczu

Komputer jest dla wielu z nas podstawowym narzędziem działania. Mimo że ponad jedną trzecią naszego dnia spędzamy w pracy, gdzie zazwyczaj używamy komputera, siedzenie przed nim zajmuje też dużo wolnego czasu.

Nic dziwnego, że nasze oczy wołają o pomoc. Co grozi oczom przy pracy z komputerem i jak im pomóc?

Jak oświetlić monitor?

Ergonomiczne stanowisko pracy z monitorem powinno uchronić przed skutkami niewłaściwego używania komputera.

Optymalna odległość oczu od monitora powinna wynosić co najmniej 50 cm, wzrok powinien padać równolegle lub poniżej górnej krawędzi monitora. Oczywistą kwestią jest odpowiednia wielkość i ostrość liter, jak również równomierne oświetlenie pomieszczenia.

Monitor najlepiej oświetlać z góry.

Zespół suchego oka

Przejdźmy teraz do najczęstszych dolegliwości oczu, na które uskarżają się użytkownicy komputera. Wytężona praca, skupienie i długie wpatrywanie się w komputer powoduje, że mrugamy coraz mniej. Prowadzi to w efekcie do stopniowego wysychania powierzchni gałki ocznej, czyli tzw. zespołu suchego oka. To zaburzenie procesu produkcji i parowania łez może dawać objawy podobne do alergicznych: swędzenie, dyskomfort przy mruganiu powiekami, nieżyt nosa. Jednak objawem specyficznym jest tutaj zaczerwienienie spojówek i oraz brzegów powiek.

Czerwone oko

Drugim rodzajem dolegliwości jest tzw. czerwone oko, które jest skutkiem pękania powierzchownych naczynek spojówki, wynikające z wytężonego i długotrwałego wpatrywania się w ekran monitora. Czynnikiem potęgującym objaw jest niedobór snu. Obok przekrwienia oczu dodatkowymi objawami są m.in.: twarda gałka oczna, śluzowata wydzielina oka, asymetryczny kształt źrenicy oraz jej brak reakcji na światło.

Ćwiczenia dla wzroku

Wszystkie te objawy sprawiające na początku jedynie dyskomfort, mogą z upływem czasu poważnie przeszkadzać w pracy lub wręcz ją uniemożliwić. Oto kilka prostych ćwiczeń, które dadzą wytchnienie naszym oczom i zabezpieczą przed zgubnymi skutkami niewłaściwej pracy z komputerem.

