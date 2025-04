Przedmiot w ranie? Nie wyciągaj!



Rodzajów zranień jest wiele, jednak jednym z najbardziej drastycznych może być takie, w którym dochodzi do utkwienia ciała obcego w ranie.

W przypadku zranienia, kiedy przedmiot utkwił w ciele, należy pamiętać, żeby pod żadnym pozorem nie wyjmować go z rany!

Dlaczego nie należy wyjmować przedmiotu z rany?



Dopóki przedmiot tkwi w ranie, dopóty wraz z obrzękiem pełni rolę „korka” powstrzymującego krwawienie. Po usunięciu go może dojść do gwałtownego krwotoku oraz przemieszczenia uszkodzonych organów, co może prowadzić do śmieci.

Wyjęcie przedmiotu może grozić także wtórnym uszkodzeniem organów podczas wyjmowania, zwłaszcza jeśli przedmiotem tym jest np. gałąź, która ma nierówną powierzchnię i może rozszarpać tkanki ciała.

Wyjmowanie przedmiotu grozi także jego uszkodzeniem, np. złamaniem, co znacznie utrudni późniejsze usunięcie go przez służby medyczne.

Jak udzielić pierwszej pomocy?



Jeśli ciało obce wystaje tylko kawałek ponad powierzchnię ciała, należy przykryć je grubą warstwą jałowej gazy – można wyciąć otwór na wystający kawałek przedmiotu. Następnie gazę należy zabezpieczyć plastrem lub bandażem. Jeśli jednak wystający przedmiot jest długi, należy unieruchomić go za pomocą jałowej gazy okładając ją naokoło przedmiotu. Ciało obce można także ustabilizować poprzez obłożenie go rolkami bandaża, zwiniętymi chustami etc. Następnie należy opatrunek zabezpieczyć plastrem bądź bandażem.

W obu przypadkach po zabezpieczeniu rany należy niezwłocznie wezwać pogotowie medyczne lub doprowadzić poszkodowanego do najbliższego punktu medycznego, jeśli stan chorego na to pozwala.

O czym należy pamiętać?



Jeśli Ty sam jesteś poszkodowanym i sam udzielasz sobie pomocy, pamiętaj o powstrzymaniu instynktownego odruchu wyszarpnięcia sobie przedmiotu z ciała! Ta naturalna reakcja może doprowadzić do poważnych konsekwencji, dlatego pamiętaj, że Twoim zadaniem jest unieruchomienie przedmiotu i udanie się jak najszybciej po profesjonalną pomoc medyczną! Jedynymi ciałami obcymi w Twoim ciele, które możesz spróbować sam usunąć, są przedmioty takie jak drzazgi czy igły – pamiętaj, że nawet niepozorny spinacz wbity w dłoń może tkwić w naczyniu krwionośnym, a usunięcie go spowoduje trudny do zahamowania krwotok. Zawsze udzielając pierwszej pomocy pamiętaj o swoim bezpieczeństwie – zanim rozpoczniesz opatrywanie czyjejś rany, załóż rękawiczki ochronne! Ran nie należy dezynfekować spirytusem czy woda utlenioną – doprowadzić to może do silnych, gwałtownych reakcji, które mogą zaszkodzić poszkodowanemu. Jeżeli ciało obce tkwiące w ranie przymocowane jest do innego, większego przedmiotu, najlepiej przewieźć poszkodowanego do szpitala wraz z tym przedmiotem. Odłamywanie tkwiącej w poszkodowanym gałązki od większej gałęzi może spowodować poruszenie ciała obcego wewnątrz chorego, co doprowadzić może do rozległych obrażeń wewnętrznych. Pamiętaj, że jeśli nie umiesz udzielić pierwszej pomocy lub z jakiegoś powodu nie jesteś w stanie tego zrobić, niezwłocznie zadzwoń po pogotowie medyczne! Nie zostawiaj poszkodowanego samemu sobie, postaraj się wezwać kogoś z okolicy, kto może takiej pomocy choremu udzielić.

