Niefortunny kęs

Jedno z najbardziej bolesnych zdarzeń związanych z ciałem obcym w gardle to połknięcie ości. Większe przedmioty (monety, koraliki), jeśli zostaną połknięte, zazwyczaj blokują się przy wejściu do krtani lub na zwężeniach przełyku i tam dają objawy u połowy pokrzywdzonych w ten sposób pacjentów. Jeśli nie widzisz i nie masz możliwości wyjęcia ciała obcego, skorzystaj z najbliższego ostrego dyżuru laryngologicznego.

Pasuje jak koralik do… ucha

Ciało obce w uchu jest zazwyczaj efektem dziecięcych zabaw. W końcu w mniemaniu dziecka śliczne koraliki jak ulał pasują do ucha... U dorosłych są to najczęściej uszkodzenia spowodowane patyczkami higienicznymi oraz przez owady, które mogą utknąć w przewodzie słuchowym zewnętrznym. Powodują one osłabienie słuchu, uczucie zatkania ucha lub jego ból.

W przypadku ciał obcych w uchu leżących płytko można pokusić się o delikatne usunięcie pęsetą.

Inaczej jest w przypadku przedmiotów zlokalizowanych głęboko. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest wówczas wizyta na ostrym dyżurze laryngologicznym, ponieważ próba wyjęcia śliskiego koralika w warunkach domowych może się skończyć przebiciem błony bębenkowej.

Doświadczony lekarz używając narzędzi chirurgicznych i ssaka precyzyjnie usunie źródło dolegliwości. Owady usuwa się za pomocą płukania ucha, ale powinien dokonać go również lekarz, by nie naruszyć ciągłości błony bębenkowej.

Niepożądany gość

Ciało obce w oku jest zawsze bardzo groźne. Organizm człowieka broni się sam przed małymi ciałami obcymi (np. przed cząstkami kurzu, owadami, rzęsami) poprzez wydzielanie łez zawierających przeciwciała unieszkodliwiające bakterie na nich zlokalizowane.

Mały przedmiot najlepiej usunąć poprzez płukanie oka wodą lub solą fizjologiczną. Jeśli nie uda się to, a znajduje się on na skraju oka, można spróbować bardzo delikatnie wyjąć go za pomocą czystej chusteczki.

Jeśli masz wrażenie, że przedmiot wbił się w rogówkę, poleć choremu, by nie ruszał oczami i zabandażuj mu je. W razie wszelkich wątpliwości lub możliwości zadrapania warto skonsultować się z okulistą, który sprawdzi stan rogówki.

Inaczej jest w przypadku dużych ciał obcych, które w znacznym stopniu naruszają strukturę oka. Jeśli masz do czynienia z przedmiotem takim jak gwoźdź, długopis czy inny kawałek twardego przedmiotu tkwiący w oku, niezwłocznie zadzwoń na pogotowie! Zabezpiecz przedmiot w ranie tak, by nie miał możliwości wypaść (na przykład za pomocą bandaży).

Zabroń poszkodowanemu ruszać zdrowym okiem i zabandażuj je, ponieważ oczy poruszają się zbieżnie w czasie, tzn. ruch zdrowego oka jest związany z ruchem oka chorego, które pogłębia uraz. Poszkodowany musi znaleźć się na ostrym dyżurze okulistycznym.

Rana a przedmiot

W przypadku ciał obcych znajdujących się w ranie postępowanie zależy od rodzaju przedmiotu i rany.

Jeśli narzędzie utknęło głęboko i jest ostre (np. nożyczki, nóż), nie wyjmuj go – działa bowiem jak bandaż na pokaleczone naczynia krwionośne. Jego wyjęcie spowodowałoby duży krwotok. Poszkodowanego należy jak najprędzej zawieźć do szpitala lub zadzwonić po pogotowie.

Małe ciało obce można wyjąć za pomocą sterylnej pęsetki, a niewielką ranę zdezynfekować i opatrzyć. W razie wszelkich wątpliwości należy pojechać do lekarza.