Typy zderzeń

Wypadki samochodowe występują w kilku formach, a każda z nich powoduje szczególne typy obrażeń. Można wyróżnić zderzenie czołowe, boczne, uderzenie w tył pojazdu, dachowanie. Najczęstsze jest zderzenie czołowe.

Przy oglądaniu miejsca wypadku należy zwrócić uwagę na następujące wskazówki: zniekształcenia pojazdu i jego struktur wewnętrznych – wskazujące na miejsce, w które uderzyła ofiara oraz obrażenia u chorego.

Obrażenia przy zderzeniu

Podczas zderzenia czołowego ciało, które nie jest zapięte pasami, leci do przodu i uderza w przód pojazdu. Obrażenia powstają, gdy pasażer uderza w przednią szybę. Może wówczas dojść do uszkodzenia dróg oddechowych i kręgosłupa szyjnego.

Uderzenie głowy w przednią szybę zwykle powoduje obrażenia twarzy i głowy. Zewnętrzne oznaki urazu to rany cięte, otarcia naskórka i stłuczenia.

Uwaga na kierownicę!

Kierowca, który nie jest zapięty pasami, przy zderzeniu czołowym uderza najpierw w kierownicę, która jest najbardziej śmiercionośną bronią pojazdu. Dochodzi wówczas do uszkodzenia twarzy, szyi, klatki piersiowej i brzucha kierowcy.

Widoczne obrażenia zależą od tego, którą częścią ciała kierowca uderzył w kierownicę. Mogą one być dobrze widoczne: rany szarpane skóry ust, brody, krwiaki na przedniej powierzchni szyi i klatce piersiowej. Zwykle stanowią one jedynie szczyt góry lodowej, bowiem najważniejsze obrażenia są niewidoczne i dotyczą narządów wewnętrznych, między innymi aorty, wątroby, śledziony, jelit i nerek.

Są one najczęściej źródłem wewnętrznego krwawienia i wstrząsu krwotocznego. Niepokojącym objawem jest również niewydolność oddechowa, która może być wynikiem stłuczenia płuca, odmy, przepukliny przeponowej. Stłuczenie klatki piersiowej powinno być traktowane jak stłuczenie serca i monitorowane elektrokardiograficznie.

Deska rozdzielcza a obrażenia kolan

Uszkodzenia spowodowane uderzeniem w deskę rozdzielczą powstają u niezapiętego pasami pasażera. W tym przypadku obrażenia również zależą od tego, którą częścią ciała pasażer w nią uderzy. Najczęściej dotyczą one twarzy i kolan.

Kolana często uderzają w deskę rozdzielczą. Obrażenia powstałe w ten sposób mogą oznaczać stłuczenie okolicy rzepki, zwichnięcie kolana. Energia uderzenia może jednak zostać przeniesiona dalej, doprowadzając do złamania kości udowej czy złamania/zwichnięcia w stawie biodrowym.

Inne przypadki

Inne części samochodu, które mogą powodować obrażenia podczas zderzenia czołowego, to nieprzymocowane, położone luzem przedmioty, takie jak: bagaż, książki, zakupy. Zagrożenie stanowią także inni pasażerowie niezapięci pasami.

Zapięte pasy bezpieczeństwa minimalizują doznane obrażenia – stąd konieczność używania ich przez wszystkich pasażerów pojazdu.

