Skrzydlaci krwiopijcy

Dokuczliwe komary i meszki potrafią skutecznie zepsuć wypoczynek.

Komary preferują tereny wilgotne, choć można je spotkać wszędzie. Najbardziej dają się we znaki, gdy wzrasta wilgotność powietrza, czyli rano i wieczorem. Natomiast meszki przebywają zwykle nad płytkimi wodami i są aktywne niemal przez całą dobę.

Typowymi objawami ukłucia przez samicę komara lub meszkę są:

zaczerwienienie skóry;

obrzęk (często o odczynie alergicznym);

świąd;

pieczenie;

czasami nawet ból.

Zazwyczaj dolegliwości ustępują po upływie kilku lub kilkunastu godzin, niekiedy jednak mogą utrzymywać się przez kilka dni. U osób szczególnie wrażliwych na jad komarów i meszek może dojść do silnej reakcji alergicznej, a nawet do wstrząsu anafilaktycznego – zwłaszcza w wyniku wielokrotnych ukąszeń w krótkich odstępach czasu.

Dokuczliwe objawy wywołane ukłuciem łagodzi przemycie rany zimną wodą. Można również zastosować dostępny w aptece preparat w postaci maści lub żelu.

Niestety przed ukłuciami komarów i meszek nie chroni odzież zakładana podczas ciepłych letnich dni. Warto zaopatrzyć się w środki odstraszające owady, można też unikać spacerów w porach szczególnej aktywności komarów.

Uwaga na użądlenia!

Sprowokowane pszczoły, osy i szerszenie mogą dotkliwie użądlić.

Jeżeli owad pozostawił w skórze żądło, należy je niezwłocznie usunąć. Najlepiej w tym celu posłużyć się pęsetą.

Ból i obrzęk zmniejszy zimny okład z roztworu sody oczyszczonej (jeśli użądliła pszczoła) lub roztworu octu (w przypadku osy lub szerszenia). W celu złagodzenia świądu można zastosować również żel krzemionkowy, olejek z drzewa herbacianego lub przyłożyć starty liść babki lancetowatej.

Jeśli owad użądlił w jamie ustnej (lub w okolice gardła) albo wystąpiły nietypowe objawy świadczące o silnej reakcji alergicznej (znaczna opuchlizna, osłabienie, zaburzenia oddychania), wówczas należy niezwłocznie udać się do lekarza.

Wszędobylskie kleszcze

Kleszcze to niepozorne pajęczaki żywiące się krwią ludzi i zwierząt. Można je spotkać w lesie, parku lub na łące. Ukąszenie kleszcza może być źródłem boreliozy lub kleszczowego zapalenia mózgu, dlatego warto zaopatrzyć się w preparat odstraszający pasożyty.

Na wyprawę do lasu warto założyć kryte buty i długie spodnie. Dobrze jest też pamiętać o nakryciu głowy. Po powrocie ze spaceru należy zmienić odzież i dokładnie obejrzeć ciało, zwłaszcza miejsca dobrze ukrwione.

Aby pozbyć się kleszcza, trzeba chwycić go pęsetą tuż przy skórze i oderwać zdecydowanym ruchem. Następnie należy zdezynfekować miejsce ugryzienia. Nie wolno „wykręcać” pasożyta ani smarować go substancjami drażniącymi – wówczas owad może zwymiotować, co zwiększa ryzyko przeniesienia groźnych chorób.

Należy zgłosić się do lekarza, jeśli kleszcz nie został usunięty w całości lub w miejscu ukąszenia pojawił się odczyn zapalny.

Groźne psy lub dzikie zwierzęta



Dzikie zwierzęta zwykle unikają kontaktu z człowiekiem. Łaszenie się lub podchodzenie bardzo blisko ludzi może być oznaką groźnej choroby – wścieklizny. Należy unikać nietypowo zachowujących się zwierząt, w szczególności lisów i wiewiórek. Niebezpieczne mogą być również psy.

Pierwsza pomoc w przypadku pokąsania polega na natychmiastowym zdezynfekowaniu rany, ponieważ w ślinie zwierzęcia znajdują się zarazki. Następnie poszkodowanego należy zawieźć do lekarza.

Pokąsanie przez dzikie zwierzę niesie za sobą ryzyko wścieklizny i dlatego niezbędne jest podanie serii ochronnych zastrzyków.

