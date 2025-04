Diagnostyka bólu w klatce piersiowej wymaga, oprócz badania przedmiotowego, dodatkowych badań laboratoryjnych i obrazowych. Są jednak pewne cechy, które pozwalają przypuszczać, jaka jest możliwa przyczyna bólu oraz czy powinniśmy reagować natychmiast, czy spokojnie udać się do lekarza na badanie.

Dławica piersiowa

Ból zlokalizowany za mostkiem o charakterze gniotącym, ściskającym, promieniujący do szyi, żuchwy, ramion, łokci lub nadbrzusza może świadczyć o dławicy piersiowej, czyli o przejściowym niedokrwieniu serca. Taki ból najczęściej występuje po wysiłku fizycznym, stresie emocjonalnym, po zjedzeniu obfitego posiłku lub po ekspozycji na zimne powietrze.

Postępowanie: w przypadku wystąpienia takiego bólu najlepiej zaprzestać wysiłku. Zaleca się odpoczynek w komfortowych warunkach, najlepiej w pozycji siedzącej lub półsiedzącej. Jeśli ktoś miał już wcześniej podobne objawy i otrzymał od swojego lekarza nitroglicerynę, powinien ją w tym momencie przyjąć.

Zawał mięśnia sercowego

Jeśli ból o takim charakterze trwa powyżej 20 minut i towarzyszą mu objawy, takie jak: duszność, poty, osłabienie, nudności lub wymioty, to z dużym prawdopodobieństwem mamy do czynienia z zawałem (martwicą) mięśnia sercowego.

Postępowanie: chorego należy usadzić w pozycji półsiedzącej, tak aby jego tułów był lekko podwyższony, i natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe. Przez cały czas należy kontrolować podstawowe funkcje życiowe poszkodowanego – bardzo ważne jest ułatwienie choremu oddychania. W tym celu należy rozluźnić krępujące go części garderoby (krawat, guziki w koszuli). Postarajmy się też uspokoić chorego – zawałowi serca towarzyszy zwykle silny niepokój, który jeszcze bardziej pogarsza stan poszkodowanego.

Jeśli chory nie oddycha należy zastosować resuscytację krążeniowo-oddechową (powszechnie określaną jako sztuczne oddychanie).

Rozwarstwienie ścian aorty

Ból zlokalizowany na przedniej ścianie klatki piersiowej, promieniujący do okolicy międzyłopatkowej lub lędźwiowej, który pojawił się nagle, jest niezwykle silny, „rozdzierający” najprawdopodobniej świadczy o rozwarstwieniu ściany aorty. To niezwykle niebezpieczna sytuacja.

Postępowanie: jest to niezwykle niebezpieczna sytuacja wymagająca natychmiastowego wezwania zespołu ratownictwa medycznego.

Podrażnienie opłucnej

Ból o charakterze ostrym, kłującym może wynikać z chorób lub podrażnienia opłucnej czy osierdzia, nasila się on najczęściej na głębokim wdechu oraz przy kaszlu.

Postępowanie: należy udać się do lekarza w celu wyjaśnienia przyczyn tych dolegliwości.

Ból kostno-stawowy

Często z dławicą piersiową mylony jest ból kostno-stawowy wywołany zapaleniem stawów mostkowo-żebrowych i mostkowo-obojczykowych. Jest on najczęściej zlokalizowany w okolicy przedniej klatki piersiowej, nasila się przy ruchach klatki, szczególnie w czasie kaszlu lub przy dotykaniu klatki piersiowej. Ból ten może mieć charakter ostry lub gniotący.

Postępowanie: nie jest to stan wymagający natychmiastowego postępowania. W leczeniu stosuje się leki o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym.