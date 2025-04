W najgorszym przypadku...

Ostry ból brzucha jest objawem różnych chorób. Najniebezpieczniejsze stany, które mogą być jego powodem, to między innymi: zapalenie wyrostka robaczkowego, perforacja jelit, zapalenie otrzewnej, niedrożność jelit, zapalenie pęcherzyka żółciowego oraz zawał jelita. Są to sytuacje, gdzie niezbędna może okazać się interwencja chirurgiczna.

Co powinno nas zaniepokoić?

Charakterystycznymi objawami dla ostrych stanów toczących się w jamie brzusznej jest intensywny ból brzucha, któremu towarzyszy silne napięcie mięśni brzucha (tzw. „deskowaty brzuch“). Nierzadko towarzyszą mu wymioty oraz gorączka, która jest charakterystyczna dla stanów zapalnych (zapalenie wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego, otrzewnej).

Skóra chorego może być blada i wilgotna z powodu rozwijającego się wstrząsu.

Dla bólu występującego w zapaleniu wyrostka robaczkowego charakterystyczne jest to, że lokalizacja w czasie jego trwania ulega zmianie – początkowo pojawia się on tuż poniżej pępka, a następnie przemieszcza w stronę prawą. Brzuch jest bolesny, twardy, mogą występować wymioty oraz gorączka. Objawy te wynikają w dużej mierze z objęcia procesem zapalnym otrzewnej – tj. błony pokrywającej narządy oraz ściany jamy brzusznej.

Podobne objawy może dawać perforacja, czyli przerwanie ciągłości przewodu pokarmowego. Choć w tym przypadku lokalizacja bólu zależy od miejsca uszkodzenia.

Ból spowodowany zawałem jelit jest niezwykle intensywny, kłujący, o lokalizacji zależnej od miejsca gdzie doszło do niedokrwienia.

W przypadku zapalenia pęcherzyka żółciowego ból jest umiejscowiony w prawej okolicy brzucha i skojarzony z nudnościami lub wymiotami. Może promieniować do prawej łopatki. Zdarza się, że towarzyszy mu gorączka.

Powyższe stany zagrażają bezpośrednio życiu, dlatego w przypadku wystąpienia ostrego bólu brzucha niezbędne jest zgłoszenie się do lekarza (np. na izbę przyjęć) w celu jego diagnostyki!

