Umiejętności wyszkolonego psa



– Psy są wsparciem dla przewodnika w sytuacjach zagrożenia, a tych naprawdę może być wiele. Do podstawowych czynności należy szukanie ludzi zaginionych po zejściu lawiny, zabłądzeniu w lesie, zasłabnięciu na otwartym terenie, podtopieniach czy utonięciach. Można tu wspomnieć również o mniej spektakularnych akcjach ratowniczych, kiedy to obecność czworonoga ma na celu złagodzenie agresji poszkodowanego. Odpowiednio wyszkolony pies może także pomóc w poruszaniu się po mieście osobom niewidomym, stanowi również element terapii osób niepełnosprawnych – mówi Przemysław Janecki, przedstawiciel Fundacji Psi Ratownicy.

Na czym polega szkolenie psów ratowniczych?



Szkolenie psów ratowniczych to długotrwały proces budowania relacji między czworonogiem a jego przewodnikiem. Treningi mają na celu nauczenie psa umiejętności niezbędnych do wykonywania ściśle określonych zadań. Aby stać się psami ratowniczymi, czworonogi najczęściej zaczynają szkolenie w bardzo młodym wieku.

Zdarzają się jednak sytuacje, że treningami objęte są również dorosłe psy, ze względu na wyjątkowe predyspozycje lub potrzeby przewodnika. Biorą wtedy udział w specjalnych treningach, dzięki którym przyzwyczajają się do nietypowych hałasów, zapachów i niespodziewanej gestykulacji.

– W tym czasie psy oswajają z bodźcami zewnętrznymi, które często wywołują u nich lęki, np. celowo towarzyszą w jeździe w zatłoczonym autobusie, przez co oswajają się z miejskim gwarem – mówi Milena Wysocka, ekspert marki Doctor Dog. – Trening psa ratowniczego składa się z wielu etapów. Zaczyna się od budowania więzi z przewodnikiem poprzez zabawę i wspólne spędzania czasu. Na tym etapie pies uczy się również wykonywania rozmaitych komend. Ich zrozumienie jest niezbędne do osiągnięcia doskonałej komunikacji między człowiekiem i czworonogiem. Dzięki temu na dalszych etapach szkolenia pies jest w stanie reagować w odpowiedni sposób w pozorowanych sytuacjach zagrożenia, kiedy wraz ze swoim przewodnikiem ma udzielić pomocy poszkodowanemu – dodaje Przemysław Janecki.

Emerytura psów ratowników



Psy ratownicze są trenowane w różnych miejscach w zależności od potrzeb. Służby państwowe, takie jak Policja, czy Państwowa Straż Pożarna, posiadają najczęściej własne ośrodki szkolenia. Takimi miejscami dysponują również wodne i górskie pogotowia ratownicze oraz wybrane organizacje pozarządowe. Po kilku latach pracy psom przysługuje zasłużony odpoczynek. Wiek emerytalny jest uzależniony od dziedziny, w której pies został wyszkolony, od przepisów danej instytucji oraz cech indywidualnych czworonoga.

Czas aktywności zawodowej wynosi zazwyczaj od dwóch do pięciu lat. Po tym czasie psy trafiają pod opiekę osób prywatnych.

Psy ratownicze muszą bez wahania wykonywać różne polecenia.

– O ile w każdej dziedzinie ratownictwa z wykorzystaniem zwierząt podstawową umiejętnością będzie wykonywanie komend z zakresu posłuszeństwa wydawanych przez człowieka, o tyle w zakresie zaawansowanych umiejętności będą to zadania specjalistyczne, specyficzne dla danej dziedziny, których wspólnym mianownikiem będzie zawsze pomoc osobie poszkodowanej, a nie przypadkowemu człowiekowi w tłumie – tłumaczy Przemysław Janecki.

Najważniejsze jednak, aby ich działania opierały się przede wszystkim na zaufaniu i współpracy z człowiekiem, który jest ich przewodnikiem.

