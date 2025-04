Lista rzeczy, które powinny się znaleźć w apteczce domowej jest dłuższa niż w przypadku apteczki podróżnej czy samochodowej. Co koniecznie powinno się w niej znajdować?

Materiały opatrunkowe i środki pierwszej pomocy

Gaza i bandaże,

plastry z opatrunkiem (różnej wielkości),

plaster bez opatrunku,

kompresy jałowe,

woda utleniona i gencjana,

spirytus salicylowy.

Leki

O działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym (najlepiej paracetamol, ponieważ jest on bezpieczny dla dzieci),

przeciwbiegunkowe,

środek zapobiegający odwodnieniu w czasie biegunki,

sól fizjologiczna do przemywania oczu,

wapno rozpuszczalne lub w syropie,

środki łagodzące objawy przeziębienia (krople do nosa, syrop przeciwkaszlowy, pastylki do ssania łagodzące ból gardła.

Należy też pamiętać, by w apteczce znajdował się co najmniej kilkudniowy zapas leków przyjmowanych przewlekle przez domowników.

Uwaga: w apteczce nie przechowujemy żadnych antybiotyków. Przyjmujemy ich tylko tyle, ile przepisał nam lekarz, a ewentualne pozostałości odnosimy do apteki i wyrzucamy do specjalnego pojemnika na przeterminowane leki.

Inne potrzebne akcesoria

Nożyczki,

termometr (elektroniczny lub na podczerwień).

Apteczka powinna się znajdować w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie powinniśmy jej także umieszczać w kuchni ani w łazience, ponieważ leki nie mogą być przechowywane w zbyt wysokiej temperaturze i wilgotności. Najlepszym miejscem na domową apteczkę jest zamykana szafka bądź szuflada w pokoju.

Bardzo ważne jest, by co kilka miesięcy robić przegląd przechowywanych w apteczce leków i sprawdzać, czy nie są one przeterminowane. Nienadające się do spożycia leki należy wyrzucać do specjalnych pojemników w aptekach.

