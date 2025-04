Nie tylko apteczka

Im dziecko starsze, tym bardziej rezolutne, a co za tym idzie – świadome kroków, jakie należy podjąć, gdy znajdzie się w sytuacji zagrażającej zdrowiu.

Oczywiście pierwszym z nich jest powiadomienie rodzica lub opiekuna o tym, że źle się czuje. Nieoceniona jest także wiedza na temat numerów alarmowych (112 oraz 999) oraz umiejętność korzystania z apteczki pierwszej pomocy.

– Absolutnie nie należy utwierdzać dziecka w przekonaniu, że dolegliwości, które odczuwa, nie musi zgłaszać opiekunowi. Dobrze, jeżeli potrafi skorzystać z apteczki, zdezynfekować np. skaleczenie i opatrzyć rankę, ale jednocześnie, jeśli ma świadomość, że musi powiadomić rodzica o sytuacji, w jakiej się znalazł – tłumaczy Natalia Henczke, doradca ze sklepu medycznego Twoja-Apteczka.pl.

Edukowanie dzieci w zakresie korzystania z apteczki powinna zawsze iść w parze z wpajaniem im, że o wszystkich zdarzeniach należy informować osoby dorosłe.

Co włożyć do apteczki?

To obowiązkiem rodzica jest dopełnienie wszelkich starań, aby zapewnić dziecku maksymalny poziom bezpieczeństwa i pomoc w sytuacjach zagrażających zdrowiu. Warto więc zorganizować tzw. apteczkę „szkolną” i schować do niej:

sterylne kompresy na ciało i oczy,

opaski elastyczne w różnych rozmiarach,

zestaw plastrów oraz opatrunków,

sterylne chusty opatrunkowe,

chustę trójkątną,

opaskę siatkową,

chustę z fizeliny,

koc ratunkowy,

nożyczki,

rękawice winylowe,

worek foliowy,

instrukcję udzielania pierwszej pomocy.

Apteczka dobra na wycieczki

Apteczka „szkolna” powinna być wykonana z wodoodpornej tkaniny, być lekka i dobrze wyposażona. Ponieważ przybiera formę plecaka, sprawdzi się w czasie wycieczek czy wypraw grupowych.

– Dziecko powinno wiedzieć, że taka apteczka służy nie do zabawy, ale jako pomoc w przypadkach skaleczeń i wypadków. To zadaniem rodziców jest edukacja dziecka w tym temacie już od najmłodszych lat życia pociechy – dodaje Natalia Henczke.

Na koniec pamiętaj – nigdy nie należy lekceważyć objawów choroby. Jako osoba ubezpieczona (ty i członkowie twojej rodziny) masz prawo do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej we wszystkich tych placówkach, które podpisały umowę w Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeżeli nie posiadasz przy sobie dowodu ubezpieczenia, wystarczy dosłać go do wybranego szpitala czy kliniki w ciągu siedmiu dni od momentu twojej wizyty.

Źródło: www.twoja-apteczka.pl/mn