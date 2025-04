Jałowe opatrunki – do nich zaliczamy: bandaż, opaskę elastyczną, gazę, chustę trójkątną, gaziki(najlepiej nasączone spirytusem), kompresy czy plastry w różnych kształtach.W razie skaleczenia niezbędne w apteczce są środki dezynfekujące np.: woda utleniona, spirytus salicylowy.Dobrze jest mieć przy sobie środki bezpieczeństwa, przydadzą się one wtedy, gdy będziemy musieli ratować komuś życie. Środki te, to np.: rękawiczki wykonane z lateksu lub maseczka służąca to przeprowadzenia sztucznego oddychania ze specjalnym ustnikiem.Pamiętaj o zabraniu lekarstw służących do zneutralizowania objawów najczęstszych dolegliwości takich jak bóle brzucha, głowy czy stawów np.: krople żołądkowe, środek przeciwbólowy, węgiel lekarski czy też środki leczące przeziębienie, którego możemy się nabawić w trakcie podróży.Jeśli któryś ze współpasażerów cierpi na chorobę lokomocyjną, dobrze jest zabrać ze sobą środki minimalizujące negatywne dolegliwości tego schorzenia np.: popularny Aviomarin, który jest dostępny w każdej aptece.Jeśli chorujesz przewlekle koniecznie dopilnuj, czy wziąłeś ze sobą zażywane leki, dobrze jest mieć ze sobą dodatkową receptę na wypadek zgubienia opakowania lub niedoszacowania dawek.

