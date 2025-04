Przezorny zawsze ubezpieczony



Lepiej zapobiegać niż leczyć – ta zasada odnosi się także do zatruć wśród dzieci.

Przede wszystkim nie wolno dopuścić do sytuacji, w których dziecko byłoby narażone na kontakt ze szkodliwą substancją.

Trzeba zabezpieczyć przed dziećmi miejsca przechowywania leków i substancji chemicznych. Najlepiej trzymać je poza zasięgiem dziecka.

Ponadto należy nauczyć dziecko jakich rzeczy nie powinno brać do ust, ponieważ są bardzo niebezpieczne.

Nie wolno pozwalać dziecku bawić się pustymi butelkami po lekach czy kosmetykach, gdyż to zwiększa ryzyko włożenia przez dziecko do buzi opakowania, które jest pełne (jeżeli się na nie natknie).

Jak leczyć zatrucia pokarmowe?



Objawy, które mogą wystąpić po spożyciu nieświeżego jedzenia, to:

silne bóle brzucha;

wymioty;

biegunka;

gorączka.

Biegunka i wymioty mogą doprowadzić do odwodnienia. Aby temu zapobiec, należy podawać dziecku dużo płynów.

Należy zgłosić się do lekarza, gdy objawy zatrucia się nasilają i towarzyszy im wysoka gorączka.

Jak postąpić w przypadku zatrucia chemikaliami lub lekami?



Kiedy podejrzewamy, że dziecko połknęło jakieś lekarstwa lub wypiło szkodliwą substancję, powinnyśmy niezwłocznie udać się z nim do lekarza. Należy zabrać ze sobą opakowanie, w którym znajdował się dany środek.

Jak postąpić w przypadku zjedzenia trującej rośliny?



Toksyny zawarte w roślinach wywołują objawy zbliżone do zatrucia pokarmowego. Skutki spożycia trującej rośliny są poważniejsze, gdy szkodliwa substancja przeniknie do krwiobiegu. Wówczas może dojść do zaburzeń świadomości, zaburzeń oddychania, a nawet – zatrzymania krążenia i zgonu.

W razie spożycia niebezpiecznej rośliny przez dziecko należy zachować spokój. Panika pogorszy sytuację. Po pierwsze trzeba usunąć z ust dziecka resztki trującej rośliny. Następnie należy niezwłocznie wezwać pomoc i oczekiwać przyjazdu pogotowia.

Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy przy zatruciu



Po pierwsze należy usunąć resztki ciała obcego z buzi dziecka. Jeżeli zostało ono już połknięte, należy sprowokować odruch wymiotny. Trzeba jednak uważać, aby nie doszło do zachłyśnięcia się dziecka własnymi wymiocinami. Jeżeli dziecko straciło przytomność, połknęło substancję żrącą, benzynę lub rozpuszczalnik, wówczas nie należy tego robić.

W przypadku, kiedy trucizna dostała się do oczu dziecka lub miała kontakt ze skórą malucha, należy przemyć podrażnione miejsce bieżącą wodą.

Po udzieleniu pierwszej pomocy dziecku należy niezwłocznie wezwać pogotowie albo zabrać je do szpitala. Lekarze wykonają dziecku płukanie żołądka i pozostawią je w szpitalu na obserwacji.