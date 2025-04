Czas i dopływ powietrza

Najważniejszym czynnikiem sprzyjającym przeżyciu w takich sytuacjach jest czas. Im szybciej odkopiemy poszkodowaną osobę, tym szybciej zacznie ona swobodnie oddychać.

Ponadto materiały, którymi dana osoba jest przysypana (takie jak żwir lub ziarno), mogą wytwarzać bardzo duży nacisk na klatkę piersiową, przez co utrudniają nabranie powietrza. Materiały sypkie mogą przy tym łatwo dostać się do dróg oddechowych poszkodowanego i zupełnie je zablokować.

Statystycznie szanse na przeżycie zwiększają się w przypadku przysypania ziemią czy gliną. Jeśli tworzą one grudy, a w szczelinach znajduje się powietrze, poszkodowany może oddychać swobodniej i dłużej.

Jak odkopać przysypaną osobę?

Najistotniejszą kwestią jest zlokalizowanie przysypanej osoby. Sypkie materiały mogą to zdradzić bardzo szybko – należy obserwować, czy i gdzie piasek się delikatnie porusza. Jeżeli nie jesteśmy w stanie dostrzec ruchu, zacznijmy odkopywanie w miejscu, gdzie wcześniej znajdował się poszkodowany.

W razie przysypania gliną należy odkopywać poszkodowanego tak, by nie zasypać przestrzeni powietrznej wokół jego twarzy. Nigdy nie należy kopać od góry, prostopadle do znajdującej się pod ziemią osoby, a z boku po skosie. W pierwszej kolejności odkopujemy głowę, by poszkodowany jak najszybciej mógł zacząć normalnie oddychać.

Urazy wynikające z przysypania

Poza odcięciem dopływu tlenu poszkodowany może być narażony na inne niebezpieczeństwa. Materiał, którym zasypana zostaje osoba poszkodowana, jest często niewyobrażalnie ciężki. Skutkiem tego mogą być połamane żebra.

W przypadku przysypania kamieniami czy żwirem często dochodzi do zranień lub złamań kończyn, występują też urazy czaszki i kręgosłupa.

Jak postępować z odkopanym człowiekiem?

Odkopaną osobę należy traktować bardzo delikatnie ze względu na możliwość wystąpienia wcześniej wymienionych urazów.

Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha, koniecznie należy oczyścić jego drogi oddechowe i wykonać sztuczne oddychanie.

W przypadku, gdy zdajemy sobie sprawę, że sami nie poradzimy sobie z akcją ratunkową, należy jak najszybciej wezwać pomoc. Straż pożarna posiada odpowiedni sprzęt i przeszkolenie, dlatego szybko i sprawnie udzieli pomocy poszkodowanym.

