Objawy naderwania mięśnia

Zazwyczaj pacjenci opisują, że przy wykonywaniu czynności słyszeli kliknięcie, które jest znakiem zerwania mięśnia. Pojawia się ból oraz uczucie napięcia. Jeśli przerwaniu ulegają naczynia może, dojść do krwawienia i powstania krwiaka w obrębie mięśnia i tkanki podskórnej.

Reklama

Kiedy spodziewać się, że mięsień został naderwany?

Choć urazy tego typu wystąpić mogą w każdym mięśniu organizmu, zazwyczaj dotyczą mięśni kończyn dolnych: kulszowo-goleniowego, mięśnia podeszwowego, czworogłowego oraz mięśnia brzuchatego łydki.

Mięsień brzuchaty łydki ulega naderwaniu kiedy stopa jest zgięta ku górze w większym stopniu niż pozwala jej na to normalny zakres ruchu. Pacjenci zgłaszają zazwyczaj, że słyszeli kliknięcie, które pojawia się w momencie oderwania mięśnia od ścięgna Achillesa. Zdarza się to często u sportowców, szczególnie tenisistów i biegaczy.

Mięsień podeszwowy jest cienkim mięśniem przyczepionym do dalszego odcinka kości udowej. W związku z jego anatomiczną budową i niewielkim wkładem w zginanie kolana jego zerwanie może mieć zaledwie subtelne objawy. Zerwanie takie może dotyczyć tylko mięśnia podeszwowego lub towarzyszyć zerwaniu mięśnia brzuchatego.

Zerwanie w obrębie grupy kulszowo-goleniowej, która prostuje staw biodrowy może zaistnieć podczas biegania, kopania czy skakania.

Zerwanie mięśnia czworogłowego dotyczy mięśni odpowiedzialnych za prostowanie kolana, a kontuzja ta jest częsta u biegaczy.

Zobacz też: Siniak, czyli krwiak - jak zmniejszyć ból?

Jak pomóc poszkodowanemu?

Jak tylko wysnujesz podejrzenie lub rozpoznasz zerwanie mięśnia, najważniejsze jest przerwanie wykonywanego ćwiczenia.

Przyłóż kompres z lodu, ale nie kładź lodu bezpośrednio na skórę (to może spowodować odmrożenie). Owiń torebkę z lodem w ręcznik lub ściereczkę i przykładaj na 15-20 minut co kilka godzin. Zastosuj delikatny ucisk na bolącą powierzchnię. Kończynę umieść powyżej poziomu serca i oprzyj ją wygodnie (umożliwia to odpłynięcie krwi i zmniejsza dyskomfort).

Zobacz też: Złamanie żebra - co robić?

Reklama

Pomoc lekarska może okazać się niezbędna

Jeśli ból nie ustępuje, niezbędny jest kontakt z lekarzem.

Odpoczywaj, nie chodź i nie używaj schodów. W zasadzie każdy z mięśni kończyn dolnych uczestniczy w chodzeniu, więc nie ważne który ostatecznie jest zerwany, gdyż na pewno go użyjesz i pogorszysz swój stan.

Możesz zastosować leki z grupy niesteroidowych przeciwzapalnych, by zmniejszyć ból.

Pamiętaj, że naderwanie mięśnia jest tylko jednym z typów urazów sportowych, a jeśli masz jakiekolwiek podejrzenie, że wystąpił głębszy uraz lub złamanie, skonsultuj się natychmiast z lekarzem.