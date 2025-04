Groźne? Nie zawsze!

Sezon wakacyjny oprócz przepięknej pogody i urlopowej beztroski charakteryzuje się obecnością latających, pełzających i skaczących owadów, które mimo odstraszającego wyglądu zazwyczaj nie są groźne. Niektóre z nich jednak kąsają, przez co mogą wywołać poważne objawy.

Broniący się organizm

W jadzie owadów znajduje się wiele substancji, które nie są obojętne dla ustroju człowieka. Organizm reaguje na nie i stara się zniwelować ich skutki. Najlepszym przykładem jest miejscowy odczyn zapalny po ukąszeniu przez komara – wydzielana histamina powoduje nieprzyjemne swędzenie.

Usunięcie źródła dolegliwości

Po użądleniu przez pszczołę w ciele poszkodowanego może pozostać żądło. Jeśli nie ma żadnych niepokojących objawów, postaraj się je usunąć.

W następnej kolejności przyłóż do rany opatrunek z sody oczyszczonej, który zneutralizuje jad.

Kleszcza wyciągnij jak najszybciej – zmniejszy to ryzyko zakażenia poszkodowanego chorobami przez nie przenoszonymi.

Warto więc do apteczki pierwszej pomocy, przed wyjazdem na biwak czy wakacje, spakować igłę lub pęsetę.

Dodatkowa pomoc

Jeśli ukąszenie dotyczyło dłoni lub stóp, zdejmij ofierze zegarek, buty i biżuterię – w przypadku, gdy dojdzie do obrzęku kończyn, będzie to niemożliwe i dodatkowo może spowodować martwicę dalszych ich części. Uspokój ofiarę i wytłumacz, że jeśli został wprowadzony jad, zdenerwowanie i idący za nim wzrost tętna powoduje szybsze rozprowadzenie się substancji zjadliwej w organizmie.

Wdanie się bakterii

Zaniepokoić może zakażenie rany po ukąszeniu. Objawiać się ono będzie zaczerwienieniem, obrzękiem i bólem tej okolicy. Konieczne może okazać się podanie antybiotyku – należy więc skonsultować się z lekarzem.

Czy jest Pan uczulony na jad owadów?

Szczególnie przy kolejnym kontakcie z owadem organizm może zareagować szczególnie gwałtownie w mechanizmie immunologicznym rozwijając objawy alergii. Zazwyczaj reakcje te są łagodne i dotyczą ograniczonej okolicy ciała. Najczęstszym objawem jest podrażnienie, zaczerwienienie, swędzenie i wysypka w okolicy ukąszenia. Czasem może jednak dojść do rozwoju poważniejszych objawów: spuchnięcia narządów głowy i szyi.

Jeśli dojdzie do obrzęku języka czy krtani, może się to skończyć fatalnie. Najważniejsza jest szybka reakcja i wezwanie pogotowia ratunkowego!

Wstrząs anafilaktyczny jest najpoważniejszym powikłaniem alergicznym. Pogorszenie się stanu ogólnego poszkodowanego, spadek ciśnienia tętniczego, a przez to zmniejszenie ukrwienia narządów może zakończyć się nawet zgonem. Twoja reakcja powinna polegać na natychmiastowym wezwaniu pogotowia. Jeśli chory ze zdiagnozowaną alergią ma przy sobie odpowiednie leki (np. adrenalina), należy mu je podać.

