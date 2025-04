Co robić gdy użądli Cię pszczoła?

Ugryzienia przez pszczoły czy osy dla osób nie uczulonych nie jest groźne. Wystarczy wtedy domowy sposób by nie dopuścić do opuchlizny i uśmierzyć ból. Ocet – co prawda trochę śmierdzi ale szybko wietrzeje nie dopuszczając do opuchnięcia ukąszonego miejsca.