Zmiany ciśnienia

W samolocie, podczas wyprawy w góry czy nurkowania zatkanie uszu jest sytuacją zupełnie normalną. Uczucie to powstaje na skutek niewyrównywania się ciśnień pomiędzy ograniczoną przestrzenią ucha a środowiskiem zewnętrznym, czyli przewodem słuchowym i gardłem.

Co zrobić w tym przypadku?

Zazwyczaj wystarczy przeczekać chwilę, a funkcja uszu wróci do normy. Jeśli jest taka możliwość, warto przełykać płyny lub ssać cukierki. Pozwala to na częstsze przełykanie, które tak ustawia anatomiczne struktury gardła, że łatwiej jest wyrównać ciśnienia poprzez trąbkę słuchową.

Zatkane czopem

Woskowina jest fizjologiczną wydzieliną przewodu słuchowego, która zabezpiecza ucho. W niektórych przypadkach może dojść do jej nadprodukcji, która skutkuje gromadzeniem się woskowiny w głębi ucha. Prowadzi to do wystąpienia zatkania ucha, które utrzymuje się przez dłuższy czas i które nie poddaje się próbom wyrównywania ciśnienia.

Do nadprodukcji woskowiny dochodzi na przykład przy stosowaniu patyczków higienicznych.

Co zrobić?

Najlepszym rozwiązaniem jest wizyta u lekarza specjalisty – otorynolaryngologa. Jest to związane z faktem, iż niezbędne jest płukanie ucha, które musi zostać wykonane w sposób profesjonalny. Nieznajomość procedury i samodzielne wykonanie może skutkować przebiciem błony bębenkowej.

Czyszczenie polega na zastosowaniu pod ciśnieniem wlewu płynu ze strzykawki, który musi trafić w kanał przewodu słuchowego (a nigdy nie w błonę bębenkową). Głowa pacjenta jest przechylana, by pomóc przedostaniu się płynu, a następnie jego wypływowi na zewnątrz. Płukanie ucha jest zabiegiem bezbolesnym i szybkim.

Inne przyczyny…

Podczas przeziębienia produkowana wydzielina może również powodować tego typu wrażenie. Warto wówczas stosować środki mukolityczne, które pozwolą ją rozrzedzić.

Wśród przyczyn zatkania ucha mogą być również inne, wikłające wewnętrzne struktury ucha. Objaw ten może zwiastować niebezpieczeństwo. Gdy nie udaje się rozwikłać problemu zatykania uszu w ciągu krótkiego czasu, konieczna jest konsultacja specjalistyczna.