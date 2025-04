Krok po kroku

Zapewne przyczyną ukąszenia było nadmierne zbliżenie się do węża. Co robić? Postępuj według poniższych punktów.

Oddal siebie i ofiarę od zwierzęcia. Zrób to używając zasad bezpieczeństwa. Warto skorzystać z ubrania ochronnego. Zadzwoń po pogotowie ratunkowe. Ważne jest, by przed wyjazdem (np. w góry) znać numer ratunkowy – może to ocalić życie! Nie należy unosić obszaru pokąsanego, na przykład kończyny, powyżej poziomu serca. Spowodowałoby to bowiem szybsze dostanie się jadu do najważniejszych organów. Warto obszar rany umyć ciepłą wodą z mydłem (jeśli mamy taką możliwość). Należy zdjąć wszelkie przedmioty, które mogą uciskać kończynę, jak na przykład obrączki, zegarki, bransolety. Działanie takie nie tylko zapobiega bólowi, ale może pomóc w uratowaniu kończy (gdy metal zaciśnie się wokół obrzękniętej kończyny, może spowodować jej martwicę, a w konsekwencji amputację!). W przypadku, gdy ukąsił wąż jadowity, należy owinąć kończynę bandażem elastycznym, zaczynając od części najbliższej serca i schodząc odśrodkowo.

Rana musi pozostawać ciągle poniżej poziomu serca. Jako ratownik bądź czujny na wszelkie objawy zagrożenia życia, szczególnie na rozwijający się wstrząs. Nigdy nie wolno nacinać i wysysać rany. Powoduje to jedynie infekcje i zagrożenie życia ratownika.

Fotograf na miejscu zdarzenia

Jeśli wąż został zabity, warto przynieść go ze sobą do szpitala. Jeśli nie, zrób zdjęcie węża, by można było łatwiej pomóc poszkodowanemu w szpitalu poprzez dobranie odpowiednich leków do gatunku węża.

Uwaga, wąż!

Można zastosować kilka prostych zasad, dzięki którym nie dojdzie do pokąsania.

W nieznanym terenie lepiej jest założyć długie spodnie i buty zakrywające kostkę. Nie należy wchodzić w wysokie krzaki i zagłębienia terenu. Dobrze jest umiarkowanie hałasować, bo może to odstraszyć zwierzęta.

Unikaj węży, nie staraj się ich dotykać czy łapać.