Co zrobić, gdy wzrasta poziom promieniowania radioaktywnego? Kilka prostych zasad

Chociaż skażenie promieniotwórcze to zagadnienie znane nam raczej z historii, to w obliczu wojny, dobrze jest wiedzieć, co zrobić w razie zagrożenia. Płyn Lugola, który cieszy się obecnie ogromnym zainteresowaniem w aptekach, nie jest lekiem na całe zło. Stosowany bez zalecenia jest szkodliwy. Sprawdź, co naprawdę jest ważne i może pomóc.