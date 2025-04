Jeżeli w naszym ciele utkwiło żądło, to najpewniej należało ono do pszczoły. To należące do pszczół posiada haczyki, co uniemożliwia owadowi wyjęcie go ze skóry po użądleniu. Pszczoła z tego powodu atakuje tylko raz i ginie (w przeciwieństwie od osy, której żądło nie posiada haczyków). Co zrobić z takim żądłem? Wyssać, wycisnąć, a może zostawić, żeby samo odpadło? To ważne, co postanowimy zrobić, ponieważ od naszej reakcji zależy, jaka ilość jadu trafi do ciała.

Tak, żądło pszczoły trzeba usunąć z ciała jak najszybciej, aby zapobiec wydzieleniu większej ilości jadu. Na końcu żądła znajduje się woreczek jadowy, z którego może wydzielać się więcej toksyny. Żądło wygląda jak mała czarna kropka lub zadra.

Jeśli nie wyciągniesz szybko żądła z ciała, to spowodujesz, że wydzieli się więcej jadu. Jad jest uwalniany z woreczka jadowego połączonego z żądłem w czasie od 45 do 60 sekund po użądleniu. Usunięcie żądła w ciągu 15 sekund znacznie zmniejsza nasilenie dolegliwości, takich jak ból, pieczenie i obrzęk. Jest to szczególnie ważne u osób uczulonych. Oprócz tego pozostawione w skórze żądło może zwiększyć ryzyko wystąpienia zakażenia.

Użądlenie pszczoły zwykle powoduje miejscowe dolegliwości. W rzadkich przypadkach może dojść do silnej reakcji alergicznej - dzieje się to u osób uczulonych na jad owadów błonkoskrzydłych, które stanowią ok. 4 % populacji.

Żądło wysuń delikatnie przy pomocy paznokcia, tępego nożyka, krawędzi karty płatniczej lub wcześniej podważ je igłą, a następnie delikatnie wysuń ze skóry.

Miejsce użądlenia zdezynfekuj wodą z mydłem lub Octeniseptem. Zdejmij biżuterię z okolicy użądlenia. Możesz zastosować zimne okłady, które zmniejszą obrzęk i ból, albo preparat przeciwhistaminowy.

Do miejsca użądlenia możesz przyłożyć jałowy opatrunek, aby ochronić to miejsce przed zakażeniem. Polecane są okłady z sody, octu, plastra cebuli, rabarbaru, korzenia pietruszki lub kwaśnej wody (wody z sokiem z cytryny) – łagodzą dolegliwości i częściowo neutralizują jad.

Żądła nie należy skubać palcami, wysysać ani wyciskać - wtedy więcej jadu owada dostanie się do ciała. Unikaj też używania pęsety.

Nie zbliżaj się do gniazd i ula.

i ula. Unikaj jedzenia słodyczy i picia słodkich napojów na świeżym powietrzu.

na świeżym powietrzu. Gdy w pobliżu lata pszczoła, osa lub szerszeń, nie machaj rękami, próbując uderzyć owada – wtedy w obronie może zaatakować.

– wtedy w obronie może zaatakować. Spokojnie odejdź , gdy w pobliżu lata owad, który może cię użądlić.

, gdy w pobliżu lata owad, który może cię użądlić. Przed pszczołami schroń się w ciemnym pomieszczeniu , powinny odlecieć do światła.

, powinny odlecieć do światła. W razie ataku większej liczby owadów, osłoń głowę rękami lub ubraniem i spokojnie odejdź (nie opędzaj się od nich rękami).

i spokojnie odejdź (nie opędzaj się od nich rękami). W razie użądlenia, oddal się z miejsca zdarzenia , ponieważ inne owady zwabione feromonami zawartymi w jadzie, mogą zaatakować powtórnie.

, ponieważ inne owady zwabione feromonami zawartymi w jadzie, mogą zaatakować powtórnie. Sprawdzaj jedzenie i picie , które spożywasz na dworze, przed konsumpcją.

, które spożywasz na dworze, przed konsumpcją. Unikaj chodzenia boso po trawnikach , szczególnie porośniętych koniczyną (pszczoły ją lubią). Osy budują gniazda również w ziemi, więc można się na nie natknąć w czasie spaceru.

, szczególnie porośniętych koniczyną (pszczoły ją lubią). Osy budują gniazda również w ziemi, więc można się na nie natknąć w czasie spaceru. Nie używaj mocno pachnących perfum i kremów, a także unikaj przebywania blisko kwiatów, które wabią pszczoły.

