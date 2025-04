Spis treści:

Opatrunek okluzyjny to rodzaj opatrunku przeznaczony głównie do ran ostrych lub przewlekłych z wysiękiem, ale też chorób skóry w celu poprawy wchłaniania leków. Prawidłowo zastosowany opatrunek okluzyjny sprawia, że rana szybciej się goi i jest mniej narażona na zakażenia.

Opatrunki okluzyjne mogą być złożone z różnych materiałów. Dostępne są opatrunki na bazie folii, hydrożelu, pianki poliuretanowej, hydrokolidów lub alginianów. Dzięki temu opatrunek ma konkretne działanie. Przykładowo hydrożel po połączeniu w wysiękiem z rany pęcznieje, i dzięki temu cały opatrunek dopasowuje się dokładnie do rany.

Opatrunek okluzyjny to opatrunek stosowany przede wszystkim w pierwszej pomocy do ran otwartych o średnim lub małym wysięku, bez infekcji. Wysięk jest to płyn wypływający z rany po urazie, składający się z ważnych dla procesu gojenia składników, takich jak leukocyty, białka i składniki mineralne. Ilość płynu z każdym dniem maleje, ale zdarza się, że jest go zbyt dużo, co może utrudniać gojenie.

Opatrunek okluzyjny stosuje się też w przypadku:

oparzeń ,

, używania maści np. na łuszczycę lub zapalenie atopowe - opatrunek zwiększa absorpcję leku i hamuje parowanie (ale ostrożnie: niektóre preparaty nie powinny być zbyt szybko wchłaniane),

np. na łuszczycę lub zapalenie atopowe - opatrunek zwiększa absorpcję leku i hamuje parowanie (ale ostrożnie: niektóre preparaty nie powinny być zbyt szybko wchłaniane), ochrony jelita przed wypadnięciem przez otwór w jamie brzusznej do czasu operacji,

przez otwór w jamie brzusznej do czasu operacji, zabezpieczenia przed nadmierną utratą krwi i ochrony rany przed zanieczyszczeniem.

Niektóre opatrunki okluzyjne są wykorzystywane do zaopatrywania ran bez wysięku. W kilku badaniach wykazano korzyści zastosowania opatrunku okluzyjnego w przypadku opryszczki na skórze oraz półpaśca. Opatrzenie zmian łagodziło ból i przyspieszało procesy gojenia.

Opatrunki okluzyjne zakładają zwykle specjaliści, czasami stosują je również pacjenci lub opiekunowie osób chorych po wcześniejszym przeszkoleniu przez medyka. Opatrunek powinien być dobrany do wielkości i kształtu rany oraz jej rodzaju, a jego stosowanie powinno być poprzedzone konsultacją z lekarzem.

Aby nałożyć opatrunek okluzyjny, należy przestrzegać kilku ważnych zasad:

Sprawdź termin ważności wyrobu.

Dokładnie umyj dłonie.

Otwórz opatrunek i w razie potrzeby dotnij wyjałowionym narzędziem do odpowiedniego rozmiaru i kształtu, zostawiając 2 cm zapasu wokół rany.

Jeżeli jest takie zalecenie, nałóż lek na zmianę chorobową.

Umieść opatrunek na skórze, usuń papierowe fragmenty i opuszkami palców przez ok. 1 minutę dociskaj delikatnie do skóry, aby dokładnie przylegał.

W miejscach takich jak pięty, łokcie lub kolana, czasami opatrunek trzeba podzielić na fragmenty, aby lepiej go dopasować do kształtu ciała.

Opatrunek okluzyjny zmieniaj co 24-72 godziny.

Niektóre rany wymagają, co jakiś czas zdjęcia opatrunku i "wietrzenia" - opatrunek okluzyjny ułatwia tę czynność, ponieważ może być kilkukrotnie odklejany i przymocowany do rany. Opatrunki okluzyjne dostępne są w aptekach, ale bogatszą ofertę mają sklepy medyczne. Mogą mieć różne zastosowanie i skład, dlatego zawsze ich używanie należy poprzedzić rozmową z profesjonalistą.

Opatrunek okluzyjny umożliwia wymianę powietrza, jest wodoszczelny (można się z nim kąpać), a jednocześnie zapewnia odpowiednią wilgotność rany (co służy regeneracji uszkodzonego miejsca bardziej niż wysuszenie, tak jak to ma miejsce bez opatrunku). Powinien chronić przed bakteriami i innymi drobnoustrojami. Okluzja oznacza szczelne zamknięcie rany, dlatego zadaniem tego opatrunku jest ochrona rany przed wszelkimi zanieczyszczeniami z zewnątrz.

W badaniach wykazano, że ten rodzaj opatrunku przyspiesza syntezę kolagenu, dzięki szczelności sprzyja odbudowie naczyń włosowatych, obniża miejscowe pH, a to z kolei zmniejsza ryzyko zakażenia rany.

Odpowiedni opatrunek okluzyjny ma zatem kilka ważnych właściwości:

zdolność do utrzymania wilgotnego środowiska rany przy jednoczesnym pochłanianiu wysięku,

zdolność odprowadzania martwego naskórka,

nieprzepuszczalność dla mikroorganizmów,

możliwość wymiany gazowej z otoczeniem (dostarczanie powietrza lub odprowadzanie np. w przypadki odmy płucnej),

zdolność utrzymania odpowiedniej temperatury rany,

korzystny wpływ na odbudowę tkanki łącznej,

nieprzyleganie do rany,

łatwość zakładania i zdejmowania, bez uszkadzania ciała,

jest nietoksyczny, niealergizujący.

Opatrunku okluzyjnego nie należy stosować, gdy:

skóra stała się bledsza niż wcześniej, jest wilgotna i delikatna od długotrwałego utrzymania wilgoci pod opatrunkiem (występuje tzw. maceracja naskórka),

rana jest zainfekowana, występują patogeny na zakażonym obszarze.

O zakażeniu rany mogą świadczyć takie objawy, jak:

nieprzyjemny zapach wysięku,

zielona, żółta lub biała barwa płynu,

nasilający się pulsujący ból w obrębie rany,

zaczerwienienie naskórka,

gorączka.

W przypadku tych symptomów, skonsultuj się z lekarzem.

