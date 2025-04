Kto wykonuje takie badanie?

Na miejscu wypadku, po ocenie miejsca zdarzenia i ocenie wstępnej, obejmującej ogólne wrażenie, ocenę stanu świadomości, drożności dróg oddechowych, oddechu i krążenia wykonuje się szybkie badanie urazowe.

Jest to zwięzła ocena, której celem jest stwierdzenie wszystkich obrażeń stanowiących zagrożenie życia. Wykonują je lekarze lub ratownicy, którzy są przygotowani do tego i przeszkoleni w tym kierunku.

Najpierw zbadaj szyję

Badanie rozpoczyna się od krótkiej oceny głowy i szyi pod kątem zmian urazowych, ze zwróceniem uwagi na żyły szyjne (sprawdza się, czy są wypełnione czy zapadnięte) oraz tchawicę (ewentualne przemieszczenia).

Po zbadaniu szyi należy założyć kołnierz unieruchamiający kręgosłup szyjny.

Sprawdź klatkę piersiową

Następnie ocenia się klatkę piersiową. Badający zwraca uwagę na ruchy oddechowe. Poszukuje oznak tępego urazu i otwartych ran. Sprawdza się bolesność przy palpacji, niestabilność czy obecność trzeszczeń.

Następnie przystępuje się do osłuchiwania, zwracając uwagę na obecność i symetryczność szmerów oddechowych. Jeśli stwierdzi się niesymetryczność lub brak szmerów, należy opukać klatkę piersiową.

W przypadku stwierdzenia odchyleń od normy należy wdrożyć odpowiednie postępowanie (założyć szczelny opatrunek na otwartą ranę, odbarczyć odmę prężną). Tony serca powinno się również osłuchać, aby można było później stwierdzić ich ewentualne stłumienie.

Następnie zbadaj brzuch

Badanie brzucha powinno składać się z oglądania, w trakcie, którego zwraca się uwagę na ewentualne wzdęcie, stłuczenia powłok, rany drążące. Należy również wykonać delikatne badanie palpacyjne i ocenić obecność tkliwości czy obrony mięśniowej.

Badając miednicę, zwraca się uwagę na trzeszczenia podskórne lub niestabilność przez delikatne naciśnięcie na spojenie łonowe i delikatne ściśnięcie talerzy biodrowych.

Obejrzyj kończyny

Badanie kończyn zaczyna się od ud. Ocenia się występowanie deformacji, bolesności, niestabilności, trzeszczeń. Kolejno pod tym samym kątem bada się podudzia i kończyny górne, poszukując dużych zniekształceń i ran.

Przed przełożeniem chorego na nosze sztywne ortopedyczne powinno się stwierdzić, czy może on poruszać palcami rąk i stóp, żeby wykluczyć ewentualne złamania kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego.

Jak je przeprowadzić?

Takie badanie wstępne nie powinno zająć dużo czasu. Musi być przeprowadzone sprawnie i dokładnie, bo od wyniku tego badanie zależy dalsze postępowanie z pacjentem po urazie.

Jeśli stwierdzi się poważne odchylenia od stanu prawidłowego, chory taki może wymagać natychmiastowej pomocy na miejscu zdarzenia albo jak najszybszego przewiezienia do specjalistycznego ośrodka.

