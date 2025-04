Przyczyny wstrząsu kardiogennego

Wstrząs kardiogenny jest szczególnym rodzajem wstrząsu, którego przyczynami są zaburzenia czynności serca lub zmiany w obrębie dużych naczyń tętniczych.

Powodem powstania charakterystycznych objawów wstrząsu jest niedotlenienie narządów w wyniku zmniejszenia się ilości krwi przetaczanej przez serce.

Stany zagrażające wstrząsem

Przykładowe stany potencjalnie zagrażające wstrząsem kardiogennym to:

uszkodzenie mięśnia sercowego (np. zawał, urazy, zapalenie mięśnia sercowego), czyli sytuacja, gdy mięsień nie kurczy się wydajnie – tzw. pompa sercowa pracuje słabo;

zaburzenia rytmu serca – sytuacja gdy mięsień sercowy nie jest w tym stanie wykonać efektywnego skurczu, ponieważ jego komory nie ulegają wypełnieniu;

tamponada serca – gdy np. w wyniku urazu dochodzi do ucisku serca przez krew zbierającą się w klatce piersiowej.

Są to sytuacje, gdy pompa mięśniowa nie jest w stanie efektywnie pompować krwi do naczyń tętniczych. Tym samym dochodzi do spadku ciśnienia i niedotlenienia narządów – co jest istotą wstrząsu.

Osoba dotknięta wstrząsem kardiogennym ma objawy typowe dla wstrząsu oraz dla choroby podstawowej, na tle której doszło do powstania stanu wstrząsowego.

Jeśli osoba, o której wiadomo, że ma zaburzenia rytmu czy też inną chorobę serca, nagle staje się senna, kontakt z nią jest utrudniony, nadmiernie się poci, a skóra staje się blada i zimna, to z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że rozwinęła ona wstrząs kardiogenny. W takiej sytuacji powinno się czym prędzej powiadomić pogotowie ratunkowe.

Pomoc przy wstrząsie

Postępowanie przedszpitalne obejmuje udzielenie pierwszej pomocy oraz wezwanie pogotowia.

Z kolei odpowiednie postępowanie szpitalne z takim chorym polega na ustabilizowaniu stanu pacjenta poprzez zaprzestanie stosowania leków przeciwnadciśnieniowych - o ile chory pierwotnie je dostawał (w stanie wstrząsu ciśnienie z definicji jest zbyt niskie), opanowania zaburzeń rytmu serca (jeśli takie wystąpiły).

Przetacza się również płyny, które mają wypełnić układ naczyniowy. Dodatkowo stosuje się leki zwiększające siłę skurczu serca, a czasami nawet leki obkurczające naczynia krwionośne. Wszystko to po to, aby przywrócić prawidłowe stosunki pomiędzy objętością krwi a pojemnością naczyń i nie dopuścić do dalszego niedotlenienia.

Najważniejsze jest jednak leczenie przyczynowe wstrząsu, które rozpoczyna się po wstępnym ustabilizowaniu stanu chorego!

