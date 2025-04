Na początku oceń stan poszkodowanego

W pierwszej kolejności, zanim przystąpimy do udzielania pierwszej pomocy, musimy ocenić stan poszkodowanego. Czy jest przytomny? Czy ma coś w ustach? Czy coś nie blokuje jego dróg oddechowych? Czy nie ma krwotoku? Co jeszcze należy sprawdzić i jak to zrobić?

Sprawdź: Jak ocenić stan poszkodowanego?

Resuscytacja dorosłego

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) to podstawowy zabieg podtrzymujący życie poszkodowanego. Jego celem jest przywrócenie oddechu, krążenia i świadomości. Wśród ratowników zabiegi te określa się mianem "ABC reanimacji". W artykule poniżej opisujemy krok po kroku jak należy wykonać resuscytację.

Sprawdź: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłych (RKO)

Resuscytacja małego dziecka

Resuscytacja niemowlęcia i małego dziecka różni się od resuscytacji osób dorosłych. Należy ją wykonać niezwłocznie, nie czekając na przyjazd służb ratunkowych. To bardzo ważne, ponieważ brak tlenu może prowadzić do wielu uszkodzeń narządów wrażliwych na niedotlenienie, takich jak nerki czy mózg. Sprawdź – punkt po punkcie – co należy robić, by przywrócić maleństwu czynności życiowe.

Sprawdź: Resuscytacja niemowlęcia i małego dziecka

Jak usunąć ciało obce z dróg oddechowych niemowlęcia?

Małe dzieci wkładają do ust rozmaite rzeczy – zabawki, guziki, elementy dużych przedmiotów… Dlatego tak ważne jest, by wiedzieć, co robić, gdy dziecko po włożeniu do buzi np. skuwki od długopisu zaczyna się dusić. Punkt po punkcie tłumaczymy, jak działać.

Sprawdź: Ciało obce w drogach oddechowych niemowlęcia

Zadławienie, zachłyśnięcie

Także dorosłym może się zdarzyć, że coś wpadnie „nie w tę dziurkę” – dochodzi wówczas do zadławienia (jedzeniem) lub zachłyśnięcia (piciem). Czy należy go wówczas uderzać w plecy, by odkrztusił to, co zalega mu w gardle bądź drogach oddechowych? Czym jest rękoczyn Heimlicha? Naucz się pierwszej pomocy w przypadku zadławienia lub zachłyśnięcia – taki wypadek może zdarzyć się wszak w każdej chwili.

Sprawdź: Co robić przy zadławieniu lub zachłyśnięciu?

Czy umiesz użyć defibrylatora?

Defibrylację stosuje się podczas reanimacji i polega ona na działaniu na mięsień sercowy prądem o odpowiednio dużej mocy. Stosuje się ją w przypadku migotania komór i tachykardii komorowej bez tętna. Celem defibrylacji jest sprawienie, by serce wróciło do normalnej, regularnej pracy. W jaki sposób działa?

Sprawdź: Defibrylacja – prąd, który wspomaga serce

Pozycja boczna ustalona

Pozycja boczna ustalona często zwana jest również pozycją boczną bezpieczną. Stosuje się ją przy zatruciach czy porażeniach prądem, ale nie jest wskazana w przypadku urazów mechanicznych. Na czym polega i jak ułożyć poszkodowanego, by mu dodatkowo nie zaszkodzić? Prezentujemy dwa sposoby ułożenia poszkodowanego oraz pozycję boczną ustaloną dla kobiet w ciąży.

Sprawdź: Jak zastosować pozycję boczną ustaloną?